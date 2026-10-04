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کد خبر: ۱۳۹۷۲۴۷
بازدید: ۱۰۶۴

عکس: مراسم سالگرد نبرد آکاتامانسو

مردم بومی قوم «آکواپم» در شرق غنا، این هفته دویستمین سالگرد پیروزی نظامی تاریخی خود بر امپراتوری قدرتمند «آشانتی» را گرامی داشتند؛ رویدادی که در جریان فستیوال سنتی «اودویرا» با بازسازی نمادین صحنه‌های نبرد «آکاتامانسو» (۱۸۲۶)، راهپیمایی با لباس‌ها و سازوبرگ‌های بومی و رقص‌ها و آیین‌های کهن جشن گرفته شد.

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برچسب‌ها:
عکس مستند آیین های سنتی غنا نبرد آکاتامانسو
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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