عکس: مراسم سالگرد نبرد آکاتامانسو

مردم بومی قوم «آکواپم» در شرق غنا، این هفته دویستمین سالگرد پیروزی نظامی تاریخی خود بر امپراتوری قدرتمند «آشانتی» را گرامی داشتند؛ رویدادی که در جریان فستیوال سنتی «اودویرا» با بازسازی نمادین صحنه‌های نبرد «آکاتامانسو» (۱۸۲۶)، راهپیمایی با لباس‌ها و سازوبرگ‌های بومی و رقص‌ها و آیین‌های کهن جشن گرفته شد.