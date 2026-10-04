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ریشه در خلیج فارس؛

مشارکت نوبیتکس در احیای جنگل‌های حرا

نوبیتکس در ادامه فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی خود در حوزه محیط‌زیست، در کاشت و احیای ۱۱۵۰ نهال حرا در سواحل جنوبی ایران مشارکت کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۴۴
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نوبیتکس

 این پروژه با همکاری مؤسسه «آپام» و با هدف کمک به حفاظت از پوشش طبیعی حرا و زیست‌بوم خلیج فارس اجرا شده است.

جنگل‌های حرا از زیست‌بوم‌های شاخص جنوب ایران‌اند؛ رویشگاه‌هایی که در محدوده جزر و مدی شکل می‌گیرند و بخشی از حیات طبیعی سواحل خلیج فارس به آن‌ها وابسته است. این جنگل‌ها علاوه بر فراهم‌کردن زیستگاه برای گونه‌های مختلف، در حفظ تنوع زیستی و پایداری سواحل نیز نقش دارند.

در این پروژه، سهم نوبیتکس مشارکت در کاشت و احیای ۱۱۵۰ نهال حرا بوده است. اجرای پروژه با همکاری مؤسسه «آپام» انجام شد و در جریان آن، پرورش نهال‌ها، کاشت و نگهداری آن‌ها با مشارکت جامعه محلی انجام پیش رفت؛ رویکردی که در کنار احیای حرا، به مشارکت و تقویت ظرفیت‌های محلی نیز کمک می‌کند.

احیای حرا تنها به مرحله کاشت محدود نمی‌شود. مراقبت از نهال‌ها پس از کاشت و پایش وضعیت آن‌ها، بخش مهمی از فرآیندی است که امکان استقرار و ماندگاری‌شان را فراهم می‌کند. به همین دلیل، ادامه مراقبت از نهال‌ها نیز بخشی از مسیر این پروژه است.

نوبیتکس این پروژه را با عنوان «ریشه در خلیج فارس» روایت می‌کند؛ نامی که هم به ریشه‌گرفتن حرا در مرز آب و خشکی اشاره دارد و هم بر پیوند این پروژه با خلیج فارس و اهمیت حفاظت از زیست‌بوم آن تأکید می‌کند.

در دوره‌ای که اهمیت مراقبت از خلیج فارس بیش از گذشته احساس می‌شود، حفاظت از زیست‌بوم‌های بومی نیز معنای پررنگ‌تری پیدا می‌کند. احیای حرا، در همین چارچوب، تلاشی برای حفظ بخشی از طبیعت جنوب ایران و کمک به تداوم حیات در یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند خلیج فارس است.

پروژه احیای حرا نیز در همین چارچوب تعریف شده است؛ مشارکت در اقدامی بومی و مشخص که اثر آن به روز کاشت محدود نمی‌شود و با رشد و ماندگاری نهال‌ها و همراهی جامعه محلی در سال‌های آینده معنا پیدا می‌کند.

 

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نوبیتکس جنگلهای حرا کاشت نهال
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