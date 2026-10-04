پرداخت 8800 فقره تسهیلات فرزندآوری بانک پارسیان

بانک پارسیان در راستای حمایت از سیاست‌های کلان جمعیتی کشور و تقویت بنیان های اجتماعی، در نیمه نخست سال 1405، عملکرد موثری از خود نشان داد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک در راستای اجرای تکالیف خود همراستا با سیاست های کلان جمعیتی کشور، طی 6ماهه نخست سال جاری، 8،861 فقره تسهیلات فرزندآوری با اعتباری معادل بیش از 7هزار و 860 میلیارد ریال، پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام با هدف کاهش دغدغه های معیشتی خانواده ها و ایجاد بستری مناسب برای رشد جمعیت انجام شده است و بانک پارسیان تلاش داشته با این رویکرد، خود را در نقش یک بازوی اجرایی و فعال در راستای تحقق سیاست های جوانی جمعیت قرار دهد.

شایان ذکر است؛ علاوه بر این، بانک پارسیان در سال 1404 نیز در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها در حوزه فرزند آوری، تعداد 15،939 فقره وام فرزندآوری به مبلغ 13هزار و 500 میلیارد ریال پرداخت کرده است.