رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مصدومیت پنج نفر در پی وقوع حریق در پاساژ خلیج‌فارس عسلویه خبر داد و گفت: چهار نفر از مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش تابناک؛ دکتر علیرضا حاجیونی یکشنبه ۱۲ مهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از وقوع حریق در پاساژ خلیج‌فارس عسلویه، نیرو‌های اورژانس بلافاصله در محل حادثه حضور یافتند و اقدامات لازم برای ارزیابی و ارائه خدمات درمانی به مصدومان را انجام دادند.

وی افزود: در این حادثه تاکنون پنج نفر مصدوم شده‌اند که چهار نفر از آنان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: عملیات مهار حریق توسط نیرو‌های آتش‌نشانی در حال انجام است و نیرو‌های اورژانس و ناوگان عملیاتی نیز در منطقه در آماده‌باش کامل قرار دارند.

حاجیونی خاطرنشان کرد: وضعیت مصدومان و روند ارائه خدمات درمانی به آنان از سوی نیرو‌های اورژانس در حال پیگیری است و اطلاعات تکمیلی پس از مشخص شدن جزئیات بیشتر اعلام خواهد شد.

منبع: ایسنا