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قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه/ جدیدترین نرخ حواله دلار، یورو و درهم

هم‌زمان با آغاز طرح عرضه ارز با کارت ملی به نرخ نزدیک به بازار، معاملات امروز با نوسان اسکناس دلار در محدوده ۲۷۰ هزار تومان و رشد قیمت حواله دلار، یورو و درهم در مرکز مبادله کلید خورده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۹۸
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دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ معاملات ارزی در دومین روز هفته با نوسان قیمت‌ها در بازار آزاد و مرکز مبادله ایران آغاز شده است؛ تحولاتی که به گفته فعالان بازار، هم‌زمان با اجرای سیاست‌های کنترلی و مداخله‌ای بانک مرکزی از جمله عرضه ارز با کارت ملی به نرخ نزدیک به بازار رقم خورده است. در این طرح مشتری بانک می تواند تا سقف ده هزار دلار با کارت ملی دریافت کند.

بر اساس این گزارش، در شروع دادوستدهای بازار غیررسمی، هر اسکناس دلار آمریکا در دامنه ۲۶۹ تا ۲۷۰ هزار تومان معامله شد. هم‌زمان، قیمت اسکناس یورو در سطح ۳۰۱ هزار تومان قرار گرفت و حواله و اسکناس درهم امارات نیز در محدوده ۷۳ هزار تومان دادوستد شد.

نرخ حواله دلار چقدر شد؟

در سوی دیگر، تابلوی معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز روندی متغیر را در بخش حواله‌های ارزی به ثبت رساند. نرخ خرید هر حواله دلار آمریکا به رقم ۱۷۴ هزار و ۱۷۲ تومان رسید و نرخ فروش آن با افزایش ۵۲۶ تومانی در مقایسه با روز کاری گذشته، در سطح ۱۷۵ هزار و ۷۵۴ تومان ثبت شد.

همچنین در بخش حواله یورو، نرخ خرید به ۱۹۶ هزار و ۳۲ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز ۱۹۷ هزار و ۸۱۳ تومان تعیین شد که نشان‌دهنده رشد ۵۳۶ تومانی نسبت به روز قبل است. علاوه بر این، در معاملات حواله درهم امارات در مرکز مبادله، بهای خرید به ۴۷ هزار و ۴۲۶ تومان و بهای فروش آن به رقم ۴۷ هزار و ۸۵۶ تومان رسید. بازار ارز همچنان در حال تطبیق با ابزارهای کنترلی سیاست‌گذار پولی است.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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United States of America
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۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
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دلار امروز هم گران شد
در حالیکه در داخل شبکه بانکی جز اختلال و قطعی و محدودیت نقل و انتقال وجه چیزی وجود ندارد
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