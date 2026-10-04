عکس: بمناسبت روز جهانی حیوانات
چهارم اکتبر، روز جهانی حیوانات، فرصتی برای بازنگری در رابطه انسان و طبیعت است. در حالی که جهان این روز را گرامی میدارد، انتشار تصویری از دو شغال در ذخیرهگاه طبیعی «ماسایی مارا» در کنیا، بار دیگر زیباییهای حیاتوحش و اهمیت حفظ زیستگاههای طبیعی را به تصویر کشیده است.
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برچسبها:عکس طبیعت حیات وحش روز جهانی حیوانات
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