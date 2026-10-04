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کد خبر: ۱۳۹۷۱۸۱
بازدید: ۱۰۸۶

عکس: جشنواره پاییزی «فین‌تستیک» (Fin-tastic) در کانادا

یک غواص در جریان جشنواره پاییزی “فین‌تستیک” در آکواریوم ونکوور (بریتیش کلمبیا، کانادا)، در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۶، کدوحلوایی حکاکی‌شده‌ای را در داخل یک مخزن عظیم آب به بازدیدکنندگان نشان می‌دهد. این جشنواره که از ۲۶ سپتامبر تا ۳۱ اکتبر برگزار می‌شود.

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برچسب‌ها:
تک عکس جشنواره پاییزی فین‌تستیک کانادا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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