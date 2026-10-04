عکس: جشنواره پاییزی «فین‌تستیک» (Fin-tastic) در کانادا

یک غواص در جریان جشنواره پاییزی “فین‌تستیک” در آکواریوم ونکوور (بریتیش کلمبیا، کانادا)، در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۶، کدوحلوایی حکاکی‌شده‌ای را در داخل یک مخزن عظیم آب به بازدیدکنندگان نشان می‌دهد. این جشنواره که از ۲۶ سپتامبر تا ۳۱ اکتبر برگزار می‌شود.