عکس: جشنواره پاییزی «فینتستیک» (Fin-tastic) در کانادا
یک غواص در جریان جشنواره پاییزی “فینتستیک” در آکواریوم ونکوور (بریتیش کلمبیا، کانادا)، در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۶، کدوحلوایی حکاکیشدهای را در داخل یک مخزن عظیم آب به بازدیدکنندگان نشان میدهد. این جشنواره که از ۲۶ سپتامبر تا ۳۱ اکتبر برگزار میشود.
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برچسبها:تک عکس جشنواره پاییزی فینتستیک کانادا
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