عکس: گیلان به رنگ پاییز

پاییز در گیلان، تماشای طبیعتی است که با رنگ‌های طلایی، نارنجی و سرخ جان می‌گیرد؛ جنگل‌های پوشیده از برگ‌های رنگارنگ، کلبه‌های چوبی میان درختان، جاده‌های خیس و مه‌گرفته و بارانی که آرام بر شانه‌های طبیعت می‌نشیند، هر قاب از این سرزمین را به تصویری تماشایی بدل کرده است. گیلان در این فصل، گویی نقاشی زنده‌ای از رنگ و باران است.