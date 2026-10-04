عکس: گیلان به رنگ پاییز
پاییز در گیلان، تماشای طبیعتی است که با رنگهای طلایی، نارنجی و سرخ جان میگیرد؛ جنگلهای پوشیده از برگهای رنگارنگ، کلبههای چوبی میان درختان، جادههای خیس و مهگرفته و بارانی که آرام بر شانههای طبیعت مینشیند، هر قاب از این سرزمین را به تصویری تماشایی بدل کرده است. گیلان در این فصل، گویی نقاشی زندهای از رنگ و باران است.
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