شورای عالی هنر و ادبیات تشکیل شد

به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بنا به مصوبه هیئت وزیران شورای عالی هنر و ادبیات به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد.

به گزارش تابناک، بنا بر اعلام، این شورا با هدف تقویت ارتباط بین بخش‌های سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرایی، نظارتی، تولیدی، آموزشی، کمک به توسعه فرهنگ و هنر، رفع چالش‌ها، بهینه‌سازی فرآیند خدمات‌رسانی به فعالان و مشاغل حوزه هنر و ادبیات در سطوح استانی، ملی و بین المللی، افزایش هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های متولی و اجرایی و بدون افزایش هرگونه ساختار و تشکیلات جدید ایجاد شده است.

در این شورا معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر شورا حضور دارند و وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه ۲ نفر از وزرای دیگر به پیشنهاد وزیر فرهنگ و تایید معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس سازمان صدا و سیما، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس فرهنگستان هنر، رئیس حوزه هنری، مدیران عامل خانه‌های تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، نماینده انجمن‌های صنفی حوزه ادبیات، شش نفر از هنرمندان، استادان و خبرگان هنری و ادبی کشور که حداقل سه نفر از آنها از بانوان هستند، به عنوان عضو حضور دارند.

احکام اعضای شورا با امضاء معاون اول رئیس جمهور صادر خواهد شد و دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر خواهد بود.

هیئت وزیران در جلسه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ تشکیل این شورا را تصویب و در هشتم مهر آن را ابلاغ کرده است.

همچنین ساز وکارهای اجرایی و عملیاتی مرتبط با موضوع فعالیت شورا طی یک دستورالعمل اجرایی تدوین در شورا بررسی و پس از تبلیغ با ابلاغ رئیس شورا اجرایی می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت