به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال کرواسی امشب در چارچوب لیگ ملت‌های اروپا از گروه ۳ لیگ A در ورزشگاه ریکا میزبان انگلیس بود و در پایان با نتیجه سنگین ۰-۷ شکست خورد.

انگلیس مقابل کرواسی از همان ابتدا طوفانی ظاهر شد و در دقیقه ۸، هری کین روی پاس جود بلینگام گل اول را زد. در دقیقه ۲۱، بلینگام این بار خودش گلزنی کرد تا اختلاف دو برابر شود؛ پاس گل این صحنه را آنتونی گوردون داد. گوردون در دقیقه ۳۹ هم خودش گل زد و انگلیس را ۳–۰ پیش انداخت. پیش از پایان نیمه اول، بوکایو ساکا با پاس بلینگام گل چهارم را به ثمر رساند.

در نیمه دوم، کین در دقیقه ۵۳ با پاس الیوت اندرسون دومین گلش را زد و ساکا هم در دقیقه ۶۸ روی پاس کین دبل کرد. در نهایت، مورگان راجرز در دقیقه ۸۷ با پاس بلینگام گل هفتم را به ثمر رساند تا انگلیس با برتری ۷–۰ کرواسی را شکست دهد.

در این نمایش درخشان، کین با ۲ گل و یک پاس گل، ساکا با ۲ گل، گوردون با یک گل و یک پاس گل و بلینگام با یک گل، ۳ پاس گل و ۸ پاس کلیدی نقش پررنگی در این پیروزی داشتند.

انگلیس با این پیروزی ۶ امتیازی شد و موقتا در صدر گروه ۳ ایستاد. کرواسی با این شکست ۳ امتیازی ماند و موقتا در رتبه سوم گروه ۳ قرار گرفت.

در بازی دیگر این گروه اسپانیا و چک به مصاف هم خواهند رفت که نتیجه آن دیدار روی جدول این گروه تاثیر خواهد گذاشت.