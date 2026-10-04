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دیوزمین چیست و چه کاربردی دارد؟

دیوزمین در بیشتر افراد قابل تحمل است، ولی شاید در برخی افراد باعث عوارضی مانند ناراحتی معده، اسهال یا سردرد شود. همچنین احتمال تداخل آن با بعضی دارو‌ها وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۷۳
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دیوزمین

به گزارش تابناک؛ مرکبات بیشتر به دلیل ویتامین C شناخته می شوند، اما ترکیبات گیاهی دیگری نیز در آن ها وجود دارد که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. یکی از این ترکیبات دیوزمین (Diosmin) است؛ یک فلاونوئید که به ویژه به دلیل اثرات احتمالی آن بر عملکرد سیاهرگ ها و علائم برخی اختلالات وریدی بررسی شده است.

دیوزمین در برخی مکمل ها به تنهایی یا همراه با هسپریدین، یکی دیگر از فلاونوئیدهای موجود در مرکبات، استفاده می شود. البته مقدار دیوزمین موجود در خود میوه های مرکبات به اندازه ای نیست که بتوان اثرات درمانی مکمل های حاوی دوزهای مشخص آن را به مصرف معمول میوه نسبت داد.

دیوزمین چه کاربردی دارد؟

بیشترین شواهد درباره دیوزمین به بیماری های وریدی مربوط می شود. برخی مطالعات نشان داده اند که ترکیبات حاوی دیوزمین و هسپریدین ممکن است به کاهش بعضی علائم نارسایی مزمن وریدی، از جمله تورم پاها، احساس سنگینی و درد کمک کنند.

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همچنین، برخی پژوهش ها استفاده از ترکیبات فلاونوئیدی حاوی دیوزمین را برای کاهش علائم هموروئید حاد بررسی کرده اند. نتایج بعضی از این مطالعات، کاهش درد و خونریزی را نشان داده است، اما کیفیت و حجم شواهد برای نتیجه گیری قطعی درباره اثربخشی آن در همه افراد کافی نیست.

آیا مصرف دیوزمین بی خطر است؟

دیوزمین معمولا به خوبی تحمل می شود، اما ممکن است در برخی افراد باعث عوارضی مانند ناراحتی معده، اسهال یا سردرد شود. همچنین احتمال تداخل آن با بعضی داروها وجود دارد.

نکته مهم این است که دیوزمین یک مکمل با کاربردهای مشخص است و مصرف آن نباید جایگزین تشخیص و درمان علت اصلی علائم شود. برای مثال، خونریزی مقعدی همیشه به معنای هموروئید نیست و در صورت تداوم یا تکرار باید علت آن توسط پزشک بررسی شود.

اگر قصد مصرف مکمل دیوزمین دارید، به ویژه در صورت مصرف داروهای دیگر، بهتر است درباره دوز و ضرورت مصرف آن با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
منبع: یک پزشک

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