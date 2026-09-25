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بهترین گیاهان تصفیه کننده هوا برای خانه

سانسوریا، پتوس، زامیفولیا، فیلودندرون، آگلونما، اسپاتی‌فیلوم، نخل اریکا و برگ عبایی از جمله گیاهان مناسب برای کمک به تصفیه هوای خانه هستند.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۵۷
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بهترین گیاهان تصفیه کننده هوا برای خانه

به گزارش تابناک؛ برخی گیاهان آپارتمانی علاوه بر زیبایی بخشیدن به فضای خانه، می‌توانند به بهبود کیفیت هوای محیط داخلی نیز کمک کنند. سانسوریا، پتوس، زامیفولیا، فیلودندرون، آگلونما، اسپاتی‌فیلوم، نخل اریکا و برگ عبایی از جمله گیاهانی هستند که به نگهداری نسبتاً آسان شهرت دارند و انتخابی مناسب برای فضای داخل خانه به شمار می‌روند.

انتخاب گیاه آپارتمانی مناسب فقط به ظاهر آن محدود نمی‌شود. میزان نور، دفعات آبیاری و مقاومت گیاه در برابر شرایط محیطی نیز اهمیت دارد. بعضی از گیاهان این فهرست برای افراد کم‌تجربه مناسب‌تر هستند و برخی دیگر به نور یا رطوبت بیشتری نیاز دارند.

سانسوریا

سانسوریا یکی از مقاوم‌ترین گیاهان آپارتمانی است و می‌تواند در شرایط نوری مختلف، از نور زیاد و غیرمستقیم تا نور کمتر، رشد کند. این گیاه به آبیاری زیادی نیاز ندارد و به همین دلیل برای افرادی که فرصت رسیدگی مداوم به گیاهان را ندارند، گزینه مناسبی است.

برگ‌های کشیده و ایستاده سانسوریا فضای کمی اشغال می‌کنند و آن را می‌توان در اتاق خواب، محل کار یا گوشه‌های مختلف خانه قرار داد.

پتوس

پتوس از گیاهان محبوب آپارتمانی است که به دلیل رشد سریع و برگ‌های قلبی‌شکل، ظاهر متفاوتی به فضای خانه می‌دهد. این گیاه در نور غیرمستقیم رشد خوبی دارد و در برابر کم‌آبی نیز تا حدی مقاوم است.

پتوس را می‌توان در گلدان روی میز یا به صورت آویز نگهداری کرد. رشد رونده آن باعث می‌شود برای قفسه‌ها و فضا‌های کوچک نیز انتخاب مناسبی باشد.

زامیفولیا

زامیفولیا یکی دیگر از گیاهان مقاوم آپارتمانی است که به نور زیادی نیاز ندارد و می‌تواند برای مدتی بدون آبیاری منظم دوام بیاورد. برگ‌های براق و سبز این گیاه باعث شده علاوه بر نگهداری آسان، ظاهر مناسبی برای دکوراسیون داخلی داشته باشد.

آبیاری بیش از حد یکی از مشکلات رایج در نگهداری زامیفولیاست؛ بنابراین بهتر است اجازه دهید خاک گلدان بین دو آبیاری خشک شود.

فیلودندرون

فیلودندرون گونه‌های مختلفی دارد و بسیاری از انواع آن به دلیل برگ‌های بزرگ و چشمگیر، برای فضای داخلی خانه استفاده می‌شوند. این گیاه معمولاً نور غیرمستقیم را ترجیح می‌دهد و در محیط‌هایی با نور متوسط نیز می‌تواند رشد کند.

رطوبت مناسب و آبیاری منظم، بدون غرقاب کردن خاک، به رشد بهتر فیلودندرون کمک می‌کند.

آگلونما

آگلونما با برگ‌های پهن و رنگ‌های متنوع، یکی از گیاهان پرطرفدار برای محیط‌های داخلی است. این گیاه می‌تواند در نور کم نیز دوام بیاورد، هرچند میزان نور مناسب به گونه و رنگ برگ‌های آن بستگی دارد.

آگلونما برای محیط‌هایی مانند خانه و محل کار مناسب است و به مراقبت پیچیده‌ای نیاز ندارد. خاک با زهکشی مناسب نیز برای جلوگیری از آسیب ریشه اهمیت دارد.

اسپاتی‌فیلوم

اسپاتی‌فیلوم با برگ‌های سبز و گل‌های سفید، از گیاهان شناخته‌شده آپارتمانی است. این گیاه معمولاً نور غیرمستقیم و رطوبت نسبتاً بالا را ترجیح می‌دهد و اگر خاک آن برای مدت طولانی خشک بماند، ممکن است برگ‌هایش حالت افتاده پیدا کنند.

اسپاتی‌فیلوم علاوه بر ظاهر زیبا، در فهرست گیاهانی قرار دارد که برای بهبود کیفیت هوای فضای داخلی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

نخل اریکا

نخل اریکا با برگ‌های باریک و متراکم، ظاهر گرمسیری به فضای داخلی می‌دهد و برای فضا‌های نسبتاً بزرگ مناسب است. این گیاه به نور روشن، اما غیرمستقیم علاقه دارد و در محیط بسیار تاریک رشد مطلوبی نخواهد داشت.

اریکا نسبت به برخی گیاهان این فهرست به آبیاری و رطوبت بیشتری نیاز دارد و در محیط‌های خشک ممکن است نوک برگ‌های آن قهوه‌ای شود.

برگ عبایی

برگ عبایی از مقاوم‌ترین گیاهان آپارتمانی به شمار می‌رود و می‌تواند در نور کم و شرایطی که بسیاری از گیاهان دیگر دوام نمی‌آورند، رشد کند. برگ‌های پهن و کشیده آن معمولاً به رنگ سبز تیره هستند و نگهداری نسبتاً ساده‌ای دارد.

این گیاه به آبیاری زیاد نیاز ندارد و بهتر است بین دو نوبت آبیاری، سطح خاک کمی خشک شود.

در مجموع، اگر هدف انتخاب گیاهی برای فضای داخلی خانه باشد، عواملی مانند میزان نور، رطوبت، فضای موجود و زمانی که برای نگهداری در اختیار دارید، اهمیت زیادی دارد. همچنین نباید نقش این گیاهان در «تصفیه هوا» را بیش از اندازه قطعی دانست؛ وجود چند گلدان در خانه به تنهایی جایگزین تهویه مناسب و کاهش منابع آلودگی هوای داخل ساختمان نمی‌شود.

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برچسب ها
گیاهان آپارتمانی خانه آبیاری تصفیه کننده هوا
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