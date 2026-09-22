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کد خبر: ۱۳۹۵۵۳۷
بازدید: ۹۳۳

عکس: دسته عزای خادمان حرم کریمه اهل بیت(ع)

امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و در سالروز وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه(س)، خادمان حرم کریمه اهل بیت(ع) از مسجد بیت النور محل اقامت آن حضرت در هنگام ورود به شهر قم، به سمت حرم حضرت فاطمه معصومه(س) حرکت کرده و به نوحه سرایی و عزاداری پرداختند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری قم حضرت معصومه سلام الله علیها
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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