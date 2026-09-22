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هشدار قاطع سپاه درباره حمله آمریکا به کوه کلنگ

سردار محبی: اگر آمریکا به کوه کلنگ یا هر مکانی حمله کند، مقابل آن می‌ایستیم، هیئت حاکمه آمریکا تجربه شکست خورده را مجددا تکرار نکند.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۳۶
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هشدار قاطع سپاه درباره حمله آمریکا به کوه کلنگ

به گزارش تابناک، سردار محبی به آمریکا هشدار داد در صورت حمله به کوه کلنگ در مقابل حمله آمریکا می‌ایستیم.

 سردار محبی؛ سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: به سردمداران و هیئت حاکمه آمریکا توصیه می‌کنم مواردی را که قبلاً تجربه کرده و در آن تجربه شکست خورده‌اند، بار دیگر تکرار نکنند؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست.

ترامپ عادت دارد دائماً تهدید کند و فراموش می‌کند که پیش‌تر نیز تهدیداتی مطرح کرده، اما نتوانسته آنها را عملیاتی کند و اکنون دوباره تهدیدات جدیدی را مطرح می‌کند.

اگر آمریکا بخواهد به هر نقطه از ایران نه فقط کوه کلنگ و نه فقط مکانی که مورد تهدید قرار داده، حمله کند، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا می‌ایستیم و تجاربی که آمریکا پیش‌تر از نوع مقابله ما کسب کرده و در واقع مانع رسیدن آمریکا به اهدافش شده، مجدداً برای آمریکا تکرار خواهد شد.

ما برای هر سناریوی دشمن آمادگی داریم و دشمن در هر عرصه‌ای که بخواهد وارد عمل شود، قطعاً پاسخ دندان‌شکنی به دشمن خواهیم داد.

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