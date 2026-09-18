تکذیب شایعه انفجار در حوالی خارگ

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بررسی‌های میدانی در جزیره خارگ بیانگر این است که طی پنجشنبه‌شب و بامداد جمعه هیچ صدایی از انفجار در جزیره یا اطراف آن شنیده نشده است و اخبار مربوط به انفجار کذب است.

گزارش‌های میدانی، انتشار اخبار مبنی بر وقوع انفجار در اطراف جزیره راهبردی خارگ را رد می‌کند.

این منطقه مهم نفتی بامداد جمعه در وضعیت امنیتی کاملاً پایدار قرار داشته است.

بررسی‌های دقیق و گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که شایعات منتشر شده پیرامون وقوع انفجار در ساعت ۲۲:۴۰ شب گذشته در محدوده اطراف جزیره خارگ، فاقد هرگونه صحت است.

طبق گزارش‌های رسیده، جزیره راهبردی خارگ در امنیت کامل قرار داشته و هیچ‌گونه حادثه یا انفجاری در محدوده مذکور به ثبت نرسیده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، گزارش‌های منتشر شده در مورد وقوع حادثه در زمان مذکور، کاملاً غیرواقعی و قابل تکذیب است.