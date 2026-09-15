سرخک فقط یک بیماری همراه با تب و بثورات پوستی نیست؛ این ویروس فوق‌العاده مسری می‌تواند به بخشی از حافظه سیستم ایمنی حمله کند و توان بدن برای مقابله با عفونت‌هایی را که قبلاً پشت سر گذاشته، کاهش دهد. همین ویژگی یکی از دلایلی است که سرخک را بسیار خطرناک‌تر از ظاهر معمول آن می‌کند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نشان می‌دهد ویروس سرخک چگونه از سلول‌های دفاعی بدن برای گسترش خود استفاده می‌کند، چرا سرفه و عطسه به بخشی از چرخهٔ انتقال آن تبدیل می‌شود و چگونه واکسیناسیون می‌تواند بدون ایجاد این آسیب‌ها، ایمنی پایدار ایجاد کند.