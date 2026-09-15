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کد خبر:۱۳۹۴۴۵۲
کد خبر:۱۳۹۴۴۵۲
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نبض خبر

ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا

ویدیویی از مایا غضنفری بازیگر و دستیار کارگردان و از قضا رتبه یک دکترای 1405، در فضای مجازی به شدت واکنش برانگیز شده است. او که به دنبال تحصیل در رشته دکتری پژوهش هنر بوده، در این ویدیو از تجربه خود در چند مصاحبه دانشگاهی می‌گوید و مدعی است به جای پرسش‌های علمی، با سوال‌های حاشیه‌ای و بی‌ارتباط مواجه شده و حتی درباره ظاهر و رنگ پوستش نیز از او سوال شده است. اظهارات قابل تامل این بازیگر که البته مشابه آن پیش از این نیز از سوی متقاضیان دکترا که در مصاحبه رد شده‌اند درباره سوگیری و انتخاب سلیقه‌ای از سوی مصاحبه گران شنیده شده را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر مایا غضنفری ویدیو رتبه یک کنکور کنکور هنر مصاحبه دکتری
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