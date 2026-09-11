ترس از قضاوت دیگران را با این مطلب کنار بگذار

چقدر از تصمیم‌هایت را به‌خاطر ترس از حرف مردم، کنار گذاشته‌ای؟ این ترس، بزرگ‌ترین مانع رشد و پیشرفت در زندگی است، اما آیه‌ای در قرآن وجود دارد که به تو یاد می‌دهد چگونه قضاوت دیگران را بی‌اثر کنی و فقط به نگاه خدا اهمیت بدهی.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در میان صفات برجسته مؤمنان واقعی، دو ویژگی است که مرز میان سربازان عادی و سرداران فتح را مشخص می‌کند: «یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ»؛ آنها در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای نمی‌هراسند این آیه، شناسنامه کسانی است که حالا در میدان نبرد که در تمام عرصه‌های زندگی، استوار و بی‌باک قدم برمی‌دارند.

اما «جهاد فی‌سبیل‌الله» فقط به معنای جنگ با شمشیر نیست؛ بلکه هر تلاش خستگی‌ناپذیری که برای اعتلای کلمه حق انجام شود، جهاد محسوب می‌شود جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی و حتی جهاد با نفس، همه در این مفهوم وسیع جای می‌گیرند شرط اصلی این جهاد، آن است که برای‌خدا باشد، نه برای شهرت، ثروت یا مقام.

نکته دوم، «لا یخافون لومة لائم» است؛ یعنی وقتی انسان در مسیر حق قدم برمی‌دارد، ممکن است از سوی اطرافیان، جامعه یا حتی نزدیکانش مورد سرزنش قرار گیرد، اما مؤمن واقعی، آن‌قدر به راه خود ایمان دارد که اظهارنظر دیگران، کوچک‌ترین خللی در اراده‌اش ایجاد نمی‌کند این ویژگی، او را از وابستگی به تأیید دیگران آزاد می‌کند.

نمونه عینی این آیه را در زندگی پیامبر اسلام (ص) می‌بینیم؛ وقتی دعوت به توحید را آغاز کرد، تمام قبیله قریش به سرزنش و تمسخر او پرداختند، اما ایشان نه‌تنها نترسیدند، بلکه باصلابت بیشتری به راه خود ادامه دادند و نهایتاً اسلام را به پیروزی رساندند و این همان جهاد بی‌باکانه‌ای است که قرآن از آن سخن می‌گوید.

در تاریخ معاصر، سرداران بزرگ جبهه مقاومت مانند شهید سلیمانی، مصداق کامل این آیه بودند آنها در سخت‌ترین شرایط، بدون ترس از سرزنش دوستان یا تهدید دشمنان، به جهاد در راه خدا ادامه دادند و عزتی جاودانه برای ملت ایران به ارمغان آوردند و شهادتشان نیز نشان داد که نه از لومه لائم می‌هراسیدند و نه از مرگ در راه حق.

اما امروز، این آیه چه کاربردی در زندگی ما دارد؟ هر روز با هزاران سرزنش و نگاه منفی مواجهیم؛ اگر در مسیر درست قدم برداریم، برخی می‌گویند «چرا این‌قدر جدی؟»، برخی می‌گویند «چرا خودت را به‌زحمت می‌اندازی؟»، اما مؤمن واقعی، با گوش‌هایش نشنیدنِ این حرف‌ها را تمرین می‌کند و تنها به نگاه خدا اهمیت می‌دهد.

یکی از بزرگ‌ترین آفات جامعه امروز، «خوف از لومه» است؛ ترس از اینکه دیگران چه می‌گویند و این ترس، باعث می‌شود بسیاری از جوانان، از کار خیر، از امربه‌معروف، از تلاش برای تغییر و حتی از بیان حق، دست بکشند قرآن با این آیه، نسخه شفابخشی می‌دهد که قضاوت دیگران را بی‌اثر کند و فقط به قضاوت الهی بیندیشیم.

پس بیاییم از امروز، جهاد در راه خدا را با هر توانی که داریم آغاز کنیم و هرگز اجازه ندهیم سرزنش دیگران، ما را از مسیر حق منحرف کند چه در محیط کار، چه در خانواده، چه در جامعه، مصداق این آیه باشیم و با قلبی مطمئن، راهی را برویم که خدا برایمان ترسیم کرده است این است رمز عزت و سربلندی که نه در تأیید دیگران که در رضایت الهی خلاصه شده است.