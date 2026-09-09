واکنش عارف به قطعنامه شورای حکام

معاون اول رئیس جمهور نوشت: تهدیدکنندگان زیرساخت و تمدن ما صلاحیت داوری ندارند. ملت ایران بر حقوق قانونی و راهبرد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایستاده است.

به گزارش تابناک؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت:

«تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به پیشنهاد صاحبان بمب اتم، عاملان هیروشیما و ناقضان برجام، نماد استانداردهای دوگانه جهان است.

تهدیدکنندگان زیرساخت و تمدن ما صلاحیت داوری ندارند. ملت ایران بر حقوق قانونی و راهبرد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایستاده است.»