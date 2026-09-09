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واکنش عارف به قطعنامه شورای حکام

معاون اول رئیس جمهور نوشت: تهدیدکنندگان زیرساخت و تمدن ما صلاحیت داوری ندارند. ملت ایران بر حقوق قانونی و راهبرد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایستاده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۰۰
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توییت عارف

به گزارش تابناک؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت:

«تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به پیشنهاد صاحبان بمب اتم، عاملان هیروشیما و ناقضان برجام، نماد استانداردهای دوگانه جهان است.

تهدیدکنندگان زیرساخت و تمدن ما صلاحیت داوری ندارند. ملت ایران بر حقوق قانونی و راهبرد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایستاده است.»

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برچسب ها
محمدرضا عارف قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی برنامه هسته‌ای ایران تصویب قطعنامه
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tabnak.ir/005qZ2
tabnak.ir/005qZ2