عکس: رژه «فرشتگان کوچک» در خیابان‌های بخارست

خیابان‌های پایتخت رومانی، بخارست، روز گذشته شاهد صحنه‌ای متفاوت و رویایی بود؛ کودکانی که با لباس‌های سفید و بال‌های فرشته، در رژه «فرشتگان کوچک» شرکت کردند تا با اجرای هنری خود، روحیه‌ای معنوی به شهر ببخشند.