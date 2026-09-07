En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
News ID: ۱۳۹۳۲۹۹
Hits: ۱۶۰۶

عکس: رژه «فرشتگان کوچک» در خیابان‌های بخارست

خیابان‌های پایتخت رومانی، بخارست، روز گذشته شاهد صحنه‌ای متفاوت و رویایی بود؛ کودکانی که با لباس‌های سفید و بال‌های فرشته، در رژه «فرشتگان کوچک» شرکت کردند تا با اجرای هنری خود، روحیه‌ای معنوی به شهر ببخشند.

دانلود همه تصاویر
Error Report
برچسب‌ها:
عکس بین الملل رژه فرشتگان کوچک بخارست پایتخت رومانی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha