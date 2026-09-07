عکس: رژه «فرشتگان کوچک» در خیابانهای بخارست
خیابانهای پایتخت رومانی، بخارست، روز گذشته شاهد صحنهای متفاوت و رویایی بود؛ کودکانی که با لباسهای سفید و بالهای فرشته، در رژه «فرشتگان کوچک» شرکت کردند تا با اجرای هنری خود، روحیهای معنوی به شهر ببخشند.
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برچسبها:عکس بین الملل رژه فرشتگان کوچک بخارست پایتخت رومانی
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