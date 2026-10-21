زبان پیچیده یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که انسان را از دیگر جانوران متمایز می‌کند. بسیاری از حیوانات توانایی برقراری ارتباط صوتی دارند، اما زبان انسان به قابلیتی به نام «بازگشت» متکی است؛ یعنی امکان قرار دادن واژه‌ها، عبارت‌ها و جمله‌ها درون ساختارهای بزرگ‌تر برای ساختن مفاهیم پیچیده و تقریباً نامحدود. پژوهش‌های تازه روی اورانگوتان‌های بورنئو و سوماترا نشان داده است که آواهای این جانوران نیز می‌توانند از چندین لایه ریتمیک تشکیل شوند. پژوهشگران در آواهای بلند نرها و همچنین آواهای هشدار ماده‌ها، الگوهایی تو‌در‌تو از پالس‌ها، ترکیب‌های صوتی و مجموعه‌های بزرگ‌تر شناسایی کرده‌اند. حتی سرعت برخی بخش‌های آوا نیز بسته به میزان جدی بودن تهدید تغییر می‌کند. البته این یافته‌ها به معنای برخورداری اورانگوتان‌ها از زبان پیچیده انسانی نیست، اما می‌تواند نشان دهد برخی از سازوکارهای پایه‌ای لازم برای شکل‌گیری دستور زبان بازگشتی، پیش از شکل گرفتن زبان وجود داشته است. به این ترتیب، مطالعه شیوه ارتباط اورانگوتان‌ها ممکن است سرنخ‌هایی درباره مراحل اولیه تکامل زبان انسان در اختیار دانشمندان قرار دهد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این مسئله آشنا شوید.