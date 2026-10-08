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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۹۰۶۰
کد خبر:۱۳۸۹۰۶۰
322 بازدید
جنگ افزار؛

بی‌آر‌اس-99 مسلسل با کالیبر تپانچه!

بی‌آر‌اس-99 یک سلاح نیمه‌اتوماتیک ۹ میلی‌متری ساخت لهستان است. این سلاح با وجود طراحی خاص، بیشتر یک گزینه تفریحی و کلکسیونی محسوب می‌شود تا یک سلاح نظامی رایج. یکی از نقاط قوت BRS-99 استفاده از کالیبر رایج ۹×۱۹ میلی‌متر، ریل پیکاتینی برای نصب تجهیزات اپتیکی و طراحی متفاوت آن است. این سلاح شاید از نظر کیفیت ساخت انقلابی نباشد، اما ترکیب ظاهر غیرمعمول، عملکرد قابل اعتماد و حس متفاوت تیراندازی، آن را به گزینه‌ای جذاب برای علاقه‌مندان سلاح‌های خاص تبدیل کرده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این سلاح آشنا شوید.
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ویدیو فیلم جنگ افزار بی‌آر‌اس-99 تپانچه مسلسل
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