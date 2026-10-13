مارک ۴۶؛ مسلسل سبک نیروهای عملیات ویژه

مارک ۴۶ یک مسلسل سبک با کالیبر ۵٫۵۶ میلی‌متری است که بر پایه سلاح خودکار جوخه «ساو» توسعه یافته و برای استفاده نیروهای عملیات ویژه طراحی شده است. کاهش وزن و قابلیت حمل توسط یک نفر، این سلاح را به گزینه‌ای مناسب برای مأموریت‌هایی تبدیل کرده که در آن‌ها قدرت آتش مسلسل باید با تحرک بالا همراه باشد. این مسلسل با گلنگدن باز شلیک می‌کند و به سامانه تعویض سریع لوله مجهز است تا در صورت داغ‌شدن لوله، امکان جایگزینی فوری آن فراهم شود. مارک ۴۶ از نوار فشنگ یک‌بار مصرف استفاده می‌کند و معمولاً به کیسه مهمات ۱۰۰ فشنگی مجهز می‌شود. قنداق پنجه‌ای، دوپایه و طراحی ارگونومیک آن نیز به کنترل بهتر سلاح هنگام شلیک رگبارهای کوتاه و هدف‌گیری در فواصل مختلف کمک می‌کنند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این سلاح آشنا شوید.