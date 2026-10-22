این مرسدس‌بنز ۳۰۰ اس‌ال گالوینگ یکی از چهار خودروی مسابقه‌ای ویژه‌ای است که بخش مسابقات کارخانه مرسدس در سال ۱۹۵۶ بر پایه مدل W198 ساخت. خودرو در همان سال با رانندگی آرماندو زامپیرو در رقابت کوپا اینتراروپا در مونتزا به پیروزی مقابل فراری رسید و سپس با استرلینگ ماس در تور دو فرانس شرکت کرد. ماس در جریان این مسابقات بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر با خودرو پیمود و آن را تا مرز توان فنی‌اش تحت فشار قرار داد. از چهار نمونه ساخته‌شده، دو خودرو در تصادف نابود شدند و نمونه باقی‌مانده دیگر نیز پس از سال‌ها مسابقه به‌طور کامل بازسازی شد. این خودرو اما با شاسی، بدنه و موتور اصلی خود حفظ شده و هرگز مرمت کامل نشده است. پس از نزدیک به ۵۰ سال توقف، خودرو در سال ۲۰۱۱ دوباره راه‌اندازی شد. اسناد آرشیوی مرسدس‌بنز نیز تأیید می‌کنند که این نمونه به‌طور اختصاصی برای مسابقه ساخته شده و تنها مرسدس ۳۰۰ اس‌ال باقی‌مانده‌ای است که استرلینگ ماس با آن مسابقه داده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با این خودروی تاریخی بیشتر آشنا شوید.