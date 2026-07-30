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قیمت گوشی همراه پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵

امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۷۹ میلیون تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۰۴
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6187 بازدید
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قیمت گوشی همراه پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵

امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۷۹ میلیون تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه شد.
 
به گزارش تابناک، قیمت انواع گوشی، امروز ۸ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

لیست قیمت گوشی سامسونگ

 قیمت (تومان)

گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت

 ۱۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰

گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت

 ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰

گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت

 ۴۱٬۹۹۰٬۰۰۰

گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت

 ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰

گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت

 ۳۴٬۵۹۰٬۰۰۰

گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت

 ۲۱٬۵۹۰٬۰۰۰

گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت

 ۲۶۸٬۸۰۰٬۰۰۰

گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت

 ۵۱٬۹۹۰٬۰۰۰

گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت

 ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰

گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت

 ۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰

لیست قیمت گوشی شیائومی

 قیمت (تومان)

گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت

 ۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰

گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت

 ۴۹٬۵۹۰٬۰۰۰

گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت

 ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰

گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت

 ۳۸٬۶۹۰٬۰۰۰

گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت

 ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰

گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت

 ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت

 ۲۲٬۹۹۰٬۰۰۰

گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت

 ۶۳٬۱۹۰٬۰۰۰

گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت

 ۵۳٬۲۹۰٬۰۰۰

گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت

 ۲۳٬۱۹۰٬۰۰۰

لیست قیمت گوشی اپل، آیفون

 قیمت (تومان)

گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیم‌کارت نات اکتیو

 ۱۴۲٬۴۰۰٬۰۰۰

گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو

 ۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰

گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیم‌کارت نات اکتیو

 ۲۶۸٬۹۷۰٬۰۰۰

گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت

 ۶۰٬۵۸۰٬۰۰۰

گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیم‌کارت نات اکتیو

 ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت

 ۶۴٬۵۰۰٬۰۰۰

گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیم‌کارت نات اکتیو

 ۳۹۰٬۴۵۰٬۰۰۰

گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت

 ۱۰۸٬۳۰۰٬۰۰۰

گوشی آیفون 16 پرو | حافظه 128 گیگابایت دو سیم‌کارت نات اکتیو

 ۱۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰

گوشی اپل دو سیم iPhone 15 (Not Active) | حافظه 128 گیگابایت

 ۱۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
2
7
پاسخ
قیمتها رو تقریبا 10 تومن کمتر از بازار گذاشتین. البته هر ساعت گرونتر هم میشه
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