قیمت گوشی همراه پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵

امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۷۹ میلیون تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه شد.

امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۷۹ میلیون تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه شد.



به گزارش تابناک، قیمت انواع گوشی، امروز ۸ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

لیست قیمت گوشی سامسونگ قیمت (تومان) گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ۱۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰ گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ۴۱٬۹۹۰٬۰۰۰ گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت ۳۴٬۵۹۰٬۰۰۰ گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت ۲۱٬۵۹۰٬۰۰۰ گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت ۲۶۸٬۸۰۰٬۰۰۰ گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ۵۱٬۹۹۰٬۰۰۰ گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰

لیست قیمت گوشی شیائومی قیمت (تومان) گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰ گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ۴۹٬۵۹۰٬۰۰۰ گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ۳۸٬۶۹۰٬۰۰۰ گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت ۲۲٬۹۹۰٬۰۰۰ گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ۶۳٬۱۹۰٬۰۰۰ گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت ۵۳٬۲۹۰٬۰۰۰ گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت ۲۳٬۱۹۰٬۰۰۰