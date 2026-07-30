قیمت گوشی همراه پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵
امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۷۹ میلیون تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۰۴| |
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امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۷۹ میلیون تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه شد.
به گزارش تابناک، قیمت انواع گوشی، امروز ۸ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
|
لیست قیمت گوشی سامسونگ
|قیمت (تومان)
|
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
|۱۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰
|
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
|۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰
|
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
|۴۱٬۹۹۰٬۰۰۰
|
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
|۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
|۳۴٬۵۹۰٬۰۰۰
|
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
|۲۱٬۵۹۰٬۰۰۰
|
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
|۲۶۸٬۸۰۰٬۰۰۰
|
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
|۵۱٬۹۹۰٬۰۰۰
|
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
|۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰
|
گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
|۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰
|
لیست قیمت گوشی شیائومی
|قیمت (تومان)
|
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
|۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰
|
گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
|۴۹٬۵۹۰٬۰۰۰
|
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
|۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
|۳۸٬۶۹۰٬۰۰۰
|
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
|۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
|۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
|۲۲٬۹۹۰٬۰۰۰
|
گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
|۶۳٬۱۹۰٬۰۰۰
|
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
|۵۳٬۲۹۰٬۰۰۰
|
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
|۲۳٬۱۹۰٬۰۰۰
|
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون
|قیمت (تومان)
|
گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
|۱۴۲٬۴۰۰٬۰۰۰
|
گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
|۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|
گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
|۲۶۸٬۹۷۰٬۰۰۰
|
گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
|۶۰٬۵۸۰٬۰۰۰
|
گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
|۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت
|۶۴٬۵۰۰٬۰۰۰
|
گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
|۳۹۰٬۴۵۰٬۰۰۰
|
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت
|۱۰۸٬۳۰۰٬۰۰۰
|
گوشی آیفون 16 پرو | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
|۱۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|
گوشی اپل دو سیم iPhone 15 (Not Active) | حافظه 128 گیگابایت
|۱۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰
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