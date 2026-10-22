بی‌ام‌دابلیو ۲۰۰۲ مدل ۱۹۶۸ یکی از نمادهای خودروهای اسپرت جمع‌وجور این برند است؛ خودرویی که به دلیل وزن کم، دیفرانسیل عقب و هندلینگ چابک، از گذشته تاکنون میان علاقه‌مندان رانندگی جایگاه ویژه‌ای داشته است. این نمونه با بازطراحی گسترده، به یک پروژه سبک‌وزن و دست‌ساز تبدیل شده که هدف آن حفظ حس اصیل خودرو در کنار افزایش لذت رانندگی است. در این نسخه، استفاده گسترده از فیبر کربن، حذف وزن‌های اضافی، قطعات الهام‌گرفته از خودروهای مسابقه‌ای آلپینا، سیستم تعلیق ارتقایافته، رینگ‌های منیزیمی BBS، ترمزهای بزرگ‌تر و موتور تقویت‌شده باعث شده‌اند تا بی‌ام‌دابلیو ۲۰۰۲ به خودرویی بسیار سبک، واکنش‌پذیر و نزدیک به تجربه خودروهای مسابقه‌ای تبدیل شود. این خودرو نمونه‌ای از بازسازی یک کلاسیک است که به‌جای تبدیل شدن به یک اثر نمایشی، برای رانندگی واقعی ساخته شده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این خودرو آشنا شوید.