ترافیک همیشه نتیجه تصادف، خرابی خودرو یا شلوغی بیش از حد جاده نیست. گاهی کافی است یک راننده کمی ناگهانی ترمز کند یا با فاصله کم تغییر خط دهد تا این واکنش در خودروهای پشت سر شدیدتر شود و موجی از توقف‌ها شکل بگیرد؛ موجی که حتی پس از رفع علت اولیه نیز در جاده حرکت می‌کند. این ویدیو نشان می‌دهد مسئله اصلی ترافیک، بیش از تعداد خودروها، ناهماهنگی میان رانندگان و محدودیت واکنش انسانی است. به همین دلیل، خودروهای خودران می‌توانند با ارتباط و هماهنگی دقیق‌تر، عبور از تقاطع‌ها و بزرگراه‌ها را روان‌تر کنند؛ تا جایی که شاید در آینده، چراغ‌های راهنمایی و تقاطع‌های امروزی نیز کارکرد خود را از دست بدهند. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.