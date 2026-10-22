هویتزر خودکششی پی‌زد‌اچ 2000 یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های توپخانه‌ای آلمان و از مهم‌ترین نمونه‌های توپخانه مدرن ناتو است؛ سامانه‌ای ۱۵۵ میلی‌متری که با بردی حدود ۳۰ کیلومتر با مهمات استاندارد و نزدیک به ۴۰ کیلومتر با مهمات کمکی، برای پشتیبانی سریع و سنگین از نیروهای مانوری طراحی شده است. نرخ آتش بسیار بالا، بارگذار خودکار، تحرک مناسب، زره ماژولار و توانایی «شلیک و جابه‌جایی» از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که این هویتزر را به یکی از شناخته‌شده‌ترین توپ‌های خودکششی جهان تبدیل کرده است. این سامانه علاوه بر ارتش آلمان، در ارتش‌های ایتالیا، هلند و یونان نیز به کار گرفته شده و در افغانستان نیز مأموریت رزمی واقعی انجام داده است. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.