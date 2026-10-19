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کد خبر:۱۳۸۱۹۸۸
کد خبر:۱۳۸۱۹۸۸
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سوت؛

تنیسورهای حرفه‌ای چطور توپ خود را انتخاب می‌کنند؟

در تنیس حرفه‌ای، انتخاب توپ پیش از سرویس فقط یک عادت ساده نیست؛ بسیاری از بازیکنان باور دارند میزان پُرز، تازگی و فشردگی توپ می‌تواند بر سرعت، کنترل و اعتمادبه‌نفس آن‌ها اثر بگذارد. برخی بازیکنان برای سرویس اول توپ کم‌پُرزتر و فشرده‌تر را ترجیح می‌دهند، چون سریع‌تر در هوا حرکت می‌کند؛ در حالی که برای سرویس دوم، توپ پُرزدارتر می‌تواند حس کنترل و ایمنی بیشتری ایجاد کند. این گزارش با توضیح بازیکنان و مربیان حرفه‌ای، از جمله دانیل مدودف، پاتریک موراتولو و اشاره به روتین‌های بازیکنانی مانند رافائل نادال و سرینا ویلیامز، نشان می‌دهد پشت این آیین ظاهراً ساده، هم روان‌شناسی مسابقه وجود دارد و هم علم آیرودینامیک. پژوهش‌های انجام‌شده در تونل باد نیز نشان می‌دهد پُرز توپ، مقاومت هوا را افزایش می‌دهد و می‌تواند سرعت توپ را کاهش دهد. جزئیات این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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