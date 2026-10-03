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کد خبر:۱۳۸۰۸۴۲
کد خبر:۱۳۸۰۸۴۲
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ته‌چین؛

طرز تهیه سبزیجات رست‌شده

سبزیجات رُست‌شده از کلاسیک‌ترین دورچین‌های آشپزی خانگی است؛ ترکیبی ساده اما خوش‌عطر از سیب‌زمینی، هویج، شقاقل، پیاز قرمز و سیر که با روغن زیتون، آویشن و مریم‌گلی طعمی گرم و عمیق پیدا می‌کند. این غذا به دلیل بافت متضاد خود جذاب است؛ سطحی برشته و کاراملی‌شده در کنار بافتی نرم و لطیف در داخل. این دورچین می‌تواند کنار گوشت، مرغ یا ماهی سرو شود، اما به‌تنهایی نیز با عطر سبزی‌های معطر و شیرینی طبیعی سبزیجات ریشه‌ای، گزینه‌ای کامل و دلپذیر برای یک وعده سبک محسوب می‌شود. طرز تهیه آن را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.

 

مواد لازم:

۴۰۰ گرم سیب‌زمینی کوچک با پوست، حدود ۱۰ عدد
۲ عدد هویج متوسط تا بزرگ، پوست‌گرفته
۱ عدد شقاقل بزرگ، حدود ۲۵۰ گرم، پوست‌گرفته
۱ عدد پیاز قرمز بزرگ، حدود ۲۰۰ گرم، پوست‌گرفته
۵ حبه سیر، له‌شده
۵ شاخه آویشن
۳ شاخه مریم‌گلی
۴ قاشق غذاخوری روغن زیتون فرابکر
۱ قاشق چای‌خوری نمک آشپزی یا کوشر
یک چهارم قاشق چای‌خوری فلفل سیاه

برای تزئین:

۲ قاشق غذاخوری جعفری، ریز خردشده

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