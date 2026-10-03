سبزیجات رُست‌شده از کلاسیک‌ترین دورچین‌های آشپزی خانگی است؛ ترکیبی ساده اما خوش‌عطر از سیب‌زمینی، هویج، شقاقل، پیاز قرمز و سیر که با روغن زیتون، آویشن و مریم‌گلی طعمی گرم و عمیق پیدا می‌کند. این غذا به دلیل بافت متضاد خود جذاب است؛ سطحی برشته و کاراملی‌شده در کنار بافتی نرم و لطیف در داخل. این دورچین می‌تواند کنار گوشت، مرغ یا ماهی سرو شود، اما به‌تنهایی نیز با عطر سبزی‌های معطر و شیرینی طبیعی سبزیجات ریشه‌ای، گزینه‌ای کامل و دلپذیر برای یک وعده سبک محسوب می‌شود. طرز تهیه آن را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید. سبزیجات رُست‌شده از کلاسیک‌ترین دورچین‌های آشپزی خانگی است؛ ترکیبی ساده اما خوش‌عطر از سیب‌زمینی، هویج، شقاقل، پیاز قرمز و سیر که با روغن زیتون، آویشن و مریم‌گلی طعمی گرم و عمیق پیدا می‌کند. این غذا به دلیل بافت متضاد خود جذاب است؛ سطحی برشته و کاراملی‌شده در کنار بافتی نرم و لطیف در داخل. این دورچین می‌تواند کنار گوشت، مرغ یا ماهی سرو شود، اما به‌تنهایی نیز با عطر سبزی‌های معطر و شیرینی طبیعی سبزیجات ریشه‌ای، گزینه‌ای کامل و دلپذیر برای یک وعده سبک محسوب می‌شود. طرز تهیه آن را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.

مواد لازم:

۴۰۰ گرم سیب‌زمینی کوچک با پوست، حدود ۱۰ عدد

۲ عدد هویج متوسط تا بزرگ، پوست‌گرفته

۱ عدد شقاقل بزرگ، حدود ۲۵۰ گرم، پوست‌گرفته

۱ عدد پیاز قرمز بزرگ، حدود ۲۰۰ گرم، پوست‌گرفته

۵ حبه سیر، له‌شده

۵ شاخه آویشن

۳ شاخه مریم‌گلی

۴ قاشق غذاخوری روغن زیتون فرابکر

۱ قاشق چای‌خوری نمک آشپزی یا کوشر

یک چهارم قاشق چای‌خوری فلفل سیاه

برای تزئین:

۲ قاشق غذاخوری جعفری، ریز خردشده