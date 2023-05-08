دعای وداع با رمضان

اللهم انك قلت في كتابك المنزل

خدايا تو فرمودي در قرآنت كه نازل فرمودي



شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن و هذا شهر رمضان، و قد تصرم

و اين ماه رمضان است كه گذشت"



فاسئلك بوجهك الكريم و كلماتك التآمه ان كان بقي علي ذنب لم

پس از تو خواهم به ذات بزرگوارت و كلمات تامه و كاملت كه اگر گناهي به گردن من باقي مانده



تغفرلي او تريد ان تعذبني عليه او تقايسني به ان (لا)يطلع فجر

كه آنرا نيامرزيده‌اي يا مي‌خواهي مرا به جرم آن عذاب كني يا بدان مرا بسنجي (مي خواهم) كه طلوع نكند سپيده دم



هذه الليله او يتصرم هذا الشهر الا وقد غفرته لي يا ارحم الراحمين

اين شب يا بگذرد اين ماه جز آنكه آمرزيده باشي آنرا از من اي مهربان‌ترين



اللهم لك الحمد بمحامدك كلها اولها و آخرها ما قلت

خدايا ستايش تو را است به همه ستايش‌هايت آغازش



لنفسك منها و ما قال الخلائق الح‌آمدون المجتهدون

ستايش‌هايي كه خودت براي ذات خود بيان كرده‌اي و چه آنهايي كه آفريدگان ستايش‌كننده و كوشا



الموفرون ذكرك و الشكر لك الذين اعنتهم علي اداء حقك

كه بسيار ياد تو كنند و سپاست گذارند به زبان آرند آنانكه ياريشان كردي بر اداي حق خود از اصناف



خلقك من الملائكه المقربين و النبيين و المرسلين

طبقات مختلف آفريدگانت از فرشتگان مقرب و پيامبران و مرسلين



واصناف الناطقين و المسبحين لك من جميع العالمين علي انك

و طبقات ديگر از گويندگان و تسبيح كنندگانت از همه مردم عالم (ستايشت كنم) بر اينكه



بلغتنا شهر رمضان و علينا من نعمتك و عندنا من قسمك

ما را به ماه رمضان رساندي و ما در زير بار نعمتهاي تو بوديم و در نزد ما بود بهره‌هاي تو



و احسانك و تظاهر امتنانك فبذلك لك منتهي الحمد الخالد

و احسانت و منت‌هاي پي در پي تو و به همين جهت تو را ستايش‌كنم به آخرين ستايش جاويدان



الدآئم الراكد المخلد السرمد الذي لاينفد طول عنا جل ثنائك

و دائمي و ماندني و هميشگي و بي‌حد و انتهايي براستي كه برجسته است ثناي تو



اعنتنا عليه حتي قضيت عنا صيامه و قيامه من صلوه وما كان منا

كه ما را ياري كردي بر انجام فرايض اين ماه تا بخوبي گذراندي از ما روزه و نمازش را و همچنين اعمال نيك ديگري كه در اين ماه از ما سر زد از نيكوكاري يا سپاسگزاري يا ذكر خدايا پس آنها را بپذير از ما به بهترين پذيرش خود



و تجاوزك و عفوك و صفحك و غفرانك و حقيقه رضوانك حتي

و بهترين گذشت و عفو و چشم پوشي و آمرزش و حقيقت خوشنوديت تا به حدي كه



تظفرنا فيه بكل خير مطلوب و جزيل عطآء موهوب و توقينا فيه

برساني ما را در اين ماه به هر خوبي و خيري كه مطلوب ما است و به عطاي شاياني كه ببخشي و نگاهمان داري در آن



من كل مرهوب او بلاء مجلوب او ذنب مكسوب الل هم اني اسئلك

از هر چيز هراسناك يا بلايي كه بر سرمان آيد يا گناهي كه بهم رسد خدايا از تو خواهم



بعظيم ما سئلك به احد من خلقك من كريم اسمائك

به بزرگترين چيزي كه يكي از آفريدگانت از تو درخواست كنند از نامهاي بزرگوارات



و جميل ثنائك و خاصه دعائك ان تصلي علي محمد وآل محمد

و ازثناي برجسته‌ات و از دعاي مخصوصت كه درود فرستي بر محمد و آل محمد



وان تجعل شهرنا هذا اعظم شهر رمضان مر علينا منذ انزلتنا الي

و ديگر آنكه بگرداني اين ماه رمضان را بزرگترين ماه رمضاني كه بر ما گذشته است از آن روزي كه ما را به اين



الدنيا بركه في عصمه ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي

دنيا آورده‌اي تاكنون از اين نظر كه آن‌را بركتي قراردهي در ضمن نگهداري دينم و رهايي خودم (از دوزخ)



و تشفعني في مسآئلي وتمام النعمه علي وصرف السوء عني

و برآوردن حاجاتم و ديگر آنكه شفاعتم را بپذيري در خواسته‌هايم و كامل كردن نعمتت را بر من



العافيه لي فيه وان تجعلني برحمتك ممن خرت له ليله القدر

و گرداندن بدي را از من و پوشاندن لباس عافيت را در اين ماه بر من و مرا به رحمت خود از آن كساني قراردهي كه شب قدر



و جعلتها له خيرا من الف شهر في اعظم الاجر وكرآئم الذخر

كه بهتر از هزار ماه گردانيدي براي آنها اختيار كرده‌اي در بزرگترين پاداش و گرامي‌ترين



و حسن الشكر و طول العمر و دوام اليسر اللهم و اسئلك ذخائر

سپاسگزاري نيك و طول عمر و آسودگي هميشگي خدايا و از تو خواهم



برحمتك و طولك و عفوك و نعمائك و جلالك و قديم احسانك به رحمتت

و به بخشش و گذشتت و نعمتهاي (بسيار) و جلال و احسان ديرينه



و امتنانك ان لاتجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتي تبلغناه

و منت گذاريت كه اين ماه را آخرين ماه رمضان ما قرار ندهي تا اين كه برساني ما را



من قابل علي احسن حال وتعرفني هلاله مع الناظرين اليه

بدان در سال آينده به بهترين حال و نشان دهي به من ماه نو اين ماه را به همراه بينندگان آن



و المعترفين له في اعفي عافيتك و انعم نعمتك و اوسع رحمتك

و اعتراف‌كنندگان به حق آن در بهترين عافيت و تندرستي كه به من داده و كاملترين نعمتت و فراخترين رحمتت



و اجزل قسمك يا ربي الذي ليس لي رب غيره لا يكون هذا

شايان‌ترين بهره‌هايت‌اي پروردگار من كه جز او پروردگاري ندارم چنان نباشد كه اين



الوداع مني له وداع فناء ولا آخر العهد مني للقاء حتي ترينيه من

وداعي كه من از اين ماه مي‌كنم وداع فنا و مرگ من و آخرين بار ديدار من از اين ماه باشد بلكه در سال آينده نيز آن را



في اوسع النعم وافضل الرجاء قابل في اوسع النعم وافضل الرجاء وانا لك علي احسن الوفاء

به ما بنمايان در فراخترين نعمت‌ها و بهترين اميدها و در حالي كه من (نسبت به تو) وفادارتر باشم



انك سميع الدعاء اللهم اسمع دعائي وارحم تضرعي و تذللي

كه براستي تويي شنواي دعاها خدايا دعايم را اجابت كن و به تضرع و زاري و خواريم



لك و استكانتي وتوكلي عليك وا نا لك مسلم لا ارجو نجاحا ولا

در برابرت و مستمندي و توكلي كه بر تو دارم رحم كن و من تسليم جناب توام كه اميد ندارم به موفقيت



معافاه و لاشريفا و لاتبليغا الا بك و منك و امنن علي جل ثناوك

و تندرستي و نه به شرافت و مقامي برسم جز بوسيله تو و از جانب تو و منت نه بر من‌اي كه ثنايت



و تقدست اسمائك بتبليغي شهر رمضان وانا معافا من كل مكروه

برجسته و نامهايت منزه است به اينكه برساني مرا به ماه رمضان در حالي كه سالم باشم از هر ناراحتي



و محذور من جميع البوائق الحمد لله الذي اعاننا علي صيام هذا

و گرفتاري و از تمام ناگواريها و ناملايمات ستايش خدايي را كه كمك داد ما را بر روزه اين



الشهر و قيامه حتي بلغني آخر ليله منه

ماه و نماز و عبادتش تا مرا به آخرين شبش رسانيد

دعايي منتسب به امام صادق (ع) است كه در وداع با ماه رمض به زيبایی بيان شده است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید. دعايي منتسب به امام صادق (ع) است كه در وداع با ماه رمض به زيبایی بيان شده است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.