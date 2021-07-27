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زمستان هم برق می‌رود؟

دستور اژه‌ای برای بررسی مجدد پرونده محکومان آبان ۹۸

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نفت چقدر در بی‌آبی خوزستان مقصر است؟

کوروش رضازاده درباره برخی اظهارات مبنی بر خشک شدن تالاب هورالعظیم به دلیل اجرای پروژه‌های نفتی غرب کارون توسط چینی‌ها توضیح داد.
کد خبر: ۱۰۶۶۴۱۲
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۲ 27 July 2021

روزانه در سایت "نبض انرژی" گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون انرژی، صنعت برق، محیط زیست تهیه و منتشر می‌گردد.

گزارش کامل از گزیده‌ خبرهای امروز «نبض انرژی» ( https://nabzeenergy.ir ) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

نفت چقدر در بی‌آبی خوزستان مقصر است؟

نفت چقدر در بی‌آبی خوزستان مقصر است؟

مصرف ۲هزارمگاوات برق در کشور برای استخراج رمزارزها

نفت چقدر در بی‌آبی خوزستان مقصر است؟

مصرف آب شهر تهران ۳۸ هزار لیتر در لحظه است

نفت چقدر در بی‌آبی خوزستان مقصر است؟

افزایش ملایم قیمت نفت در بازار جهانی

جایگاه داران به چه چیزی اعتراض دارند؟/ جایگاه‌های سوخت روی دور تعدیل نیرو

نفت چقدر در بی‌آبی خوزستان مقصر است؟

کاهش ۳۵ سنتی قیمت سبد نفتی اوپک

نفت چقدر در بی‌آبی خوزستان مقصر است؟

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نبض انرژی نفت خوزستان استخراج رمزارز آب تهران قیمت نفت وزارت نفت اوپک
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tabnak.ir/004TQC