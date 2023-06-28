اعمال و آداب شب و روز عرفه

اعمال شب عرفه به شرح ذیل است: 1- روایت شده است که در شب عرفه دعای زیر خوانده شود. هرکس این دعا را بخواند آمرزیده می‌شود:

اللّهُمَّ یَا شاهِدَ کُلِّ نَجْوى، وَ مَوْضِعَ کُلّ ِشَکْوى، وَ عالِمَ کُلّ ِخَفِیَّةٍ، وَ مُنْتَهى کُلِّ حاجَةٍ، یَا مُبْتَدِئ اًبِالنِّعَمِ عَلَى الْعِبادِ، یَا کَرِیمَ الْعَفْوِ، یَا حَسَنَ التَّجاوُزِ، یَا جَوادُ، یَا مَنْ لَایُوارِى مِنْ هُلَیْلٌ داجٍ، وَ لَابَحْرٌ عَجَّاجٌ، وَ لَا سَماءٌ ذاتُ أَبْراجٍ، وَ لَا ظُلَمٌ ذاتُ ارْتِتاجٍ، یَا مَنِ الظُّلْمَةُ عِنْدَهُ ضِیاءٌ، أَسْأَلُکَ بِنُورِ وَجْهِکَ الْکَرِیمِ الَّذِى تَجَلَّیْتَ بِهِ لِلْجَبَلِ فَجَعَلْتَهُ دَکّاً وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً، وَ بِاسْمِ کَالَّذِى رَفَعْتَ بِهِا لسَّماواتِ بِلا عَمَدٍ، وَ سَطَحْتَ بِهِ الْأَرْضَ عَلَى وَجْهِمَاءٍ جَمَدٍ، وَ بِاسْمِکَ الْمَخْزُونِ الْمَکْنُونِ الْمَکْتُوبِ الطَّاهِرِ الَّذِى إِذا دُعِیتَ بهِ أَجَبْتَ

وَ إِذا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَیْتَ، وَ بِاسْمِکَ السُّبُّوحِ الْقُدُّوسِ الْبُرْهانِ الَّذِى هُوَ نُورٌ عَلَى کُلِّنُورٍ، وَ نُورٌ مِنْنُورٍ یُضِىءُ مِنْهُ کُلُّنُورٍ، إِذا بَلَغَ الْأَرْضَ انْشَقَّتْ، وَ إِذا بَلَغَ السَّماواتِ فُتِحَتْ، وَ إِذا بَلَغَ الْعَرْشَ اهْتَزَّ، وَ بِاسْمِ کَالَّذِى تَرْتَعِدُ مِنْهُ فَرائِصُ مَلائِکَتِکَ، وَ اَسأَلُکَ بِحَقِّ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکائِیلَ وَ إِسْرافِیلَ، وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفى صَلَّى اللّهُ عَلَیْه ِوَ آلِه ِوَ عَلَى جَمِیعِ الْأَنْبِیاءِ وَ جَمِیعِ الْمَلائِکَةِ، وَ بِالاسْمِ الَّذِى مَشى بِهِا لْخِضْرُ عَلَى قُلَ لِالْماء ِکَما مَشى بِه ِعَلَى جَدَد ِالْأَرْضِ، وَ بِاسْمِ کَالَّذِى فَلَقْتَبِ هِا لْبَحْرَ لِمُوسى وَ أَغْرَقْتَ فِرْعَوْن َوَ قَوْمَهُ وَ أَنْجَیْتَ بِهِ مُوسَى بْنَ عِمْر انَ وَ مَنْ مَعَهُ، وَ بِاسْمِ کَالَّذِى دَعاکَ بِهِ مُوسَى بْنُ عِمْران َمِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَیْمَنِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَلْقَیْتَ عَلَیْهِ مَحَبَّةً مِنْکَ.

وَ بِاسْمِکَ الَّذِى بِهِ أَحْیَا عِیسَى بْنُ مَرْیَمَ الْمَوْتى وَ تَکَلَّمَ فِى الْمَهْد ِصَبِیّاً، وَ أَبْرَأ َالْأَکْمَهَ و الْأَبْر َصَبِإِ ذْنِکَ، وَ بِاسْمِکَ الَّذِى دَعاکَ بِهِ حَمَلَةُ عَرْشِکَ وَ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکائِیلُ وَ إِسْرافِیلُ وَ حَبِیبُکَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ مَلائِکَتُکَ الْمُقَرَّبُونَ، وَ أَنْبِیاؤُ کَالْمُرْسَلُونَ، وَ عِبادُکَ الصَّالِحُونَ مِنْأَ هْلِ السَّماواتِ وَ الْأَرَضِینَ، وَ بِاسْمِکَ الَّذِى دَعاکَ بِهِ ذُوالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادى فِى الظُّلُماتِ أَنْ لَاإِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَک َإِنِّى کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ، فَاسْتَجَبْت َلَهُ وَ نَجَّیْتَهُ مِنَالْ غَمِّ وَ کَذَلِکَ تُنْجِى الْمُؤْمِنِینَ، وَ بِاسْمِکَ الْعَظِیمِ الَّذِى دَعاکَ بِهِ داوُدُ وَ خَرَّ لَکَ ساجِداً فَغَفَرْتَ لَهُ ذَنْبَهُ.

وَ بِاسْمِکَ الَّذِى دَعَتْکَ بِهِ آسِیَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ: ﴿رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَ کَبَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِی مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِینَ﴾، فَاسْتَجَبْتَ لَها دُعاءَهَا، وَ بِاسْمِکَ الَّذِى دَعاکَ بِهِ أَیُّوبُ إِذْ حَلَّ بِهِ الْبَلاءُ فَعافَیْتَ هُوَ آتَیْتَهُأَ هْلَ هُوَ مِثْلَهُمْ مَعَهُ مْرَحْمَةً مِنْ عِنْدِکَ وَ ذِکْرى لِلْعابِدِینَ، وَ بِاسْمِکَ الَّذِى دَعاکَ بِهِ یَعْقُوبُ فَرَدَدْتَ عَلَیْهِ بَصَرَهُ وَ قُرَّةَ عَیْنِهِ یُوسُفَ وَ جَمَعْتَ شَمْلَهُ، وَ بِاسْمِکَ الَّذِى دَعاکَ بِهِ سُلَیْمانُ فَوَهَبْتَ لَهُ مُلْکاً لَا یَنْبَغِى لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، وَ بِاسْمِکَ الَّذِى سَخَّرْتَ بِهِ الْبُراقَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ إِذْ قالَ تَعالى: ﴿سُبْحانَ الَّذِی أَسْرى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾.

وَ قَوْلُهُ: ﴿سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنّ الَهُمُ قْرِنِینَ وَ إِنّا إِلى رَبِّن الَمُنْقَلِبُونَ﴾، وَ بِاسْمِ کَالَّذِى تَنَزَّلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ بِاسْمِ کَالَّذِى دَعاکَ بِهِ آدَمُ فَغَفَرْتَ لَهُ ذَنْبَهُ وَ أَسْکَنْتَه ُجَنَّتَکَ، وَ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ، وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِیِّینَ، وَ بِحَقِّ إِبْراهِیمَ، وَ بِحَقِّ فَصْلِکَ یَوْمَ الْقَضاءِ، وَ بِحَقِّ الْمَوازِینِ إِذا نُصِبَتْ، وَ الصُّحُفِ إِذا نُشِرَتْ، وَ بِحَقِّ الْقَلَمِ وَ مَا جَرى، وَ اللَّوْحِ وَ مَا أَحْصى، وَ بِحَقِّ الاسْم ِالَّذِى کَتَبْتَهُ عَلَى سُرادِقِ الْعَرْشِ قَبْلَ خَلْقِکَ الْخَلْقَ وَ الدُّنْیا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بِأَلْفَیْ عامٍ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، وَ أَنّ َمُحَمَّداً عَبْدُهُ و َرَسُولُهُ.

وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَخْزُونِ فِى خَزائِنِکَ الَّذِى اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِى عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ لَمْ یَظْهَرْ عَلَیْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِکَ، لَامَلَکٌ مُقَرَّبٌ، وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ، وَ لَا عَبْدٌ مُصْطَفىً، وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِى شَقَقْتَ بِهِ الْبِحارَ، وَ قامَتْ بِهِ الْجِبالُ، وَ اخْتَلَفَ بِهِ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ، وَ بِحَقِّ السَّبْعِ الْمَثانِى وَ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ، وَ بِحَقِّ الْکِرامِ الْکاتِبِینَ، وَ بِحَقِّ طه وَ یس وَ کهیعص، وَ حمعسق، وَ بِحَقِّتَ وْ راةِ مُوسى، وَ إِنْجِیلِ عِیسى، وَ زَبُورِ داوُدَ، وَ فُرْقانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى جَمِیعِ الرُّسُلِ وَ باهِیّاً شَرا هِیّاً.

اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُکَ بِحَقِّتِ لْکَالْمُنا جاةِ الَّتِى کانَتْ بَیْنَک َوَ بَیْنَ مُوسَى بْنِ عِمْرانَ فَوْقَ جَبَلِ طُورِ سَیْناءَ؛ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِى عَلَّمْتَهُ مَلَکَ الْمَوْتِ لِقَبْضِ الْأَرْواحِ، وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِى کُتِبَ عَلَى وَرَ قِال زَّیْتُ و نِفَخَ ضَعتِ النِّیرانُ لِتِلْکَ الْوَرَقَةِ فَقُلْتَ: ﴿یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً﴾، وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِى کَتَبْتَهُ عَلَى سُرادِقِ الْمَجْد ِوَ الْکَرامَةِ، یَا مَنْ لَایُحْفِیهِ سائِلٌ، وَ لَایَنْقُصُهُ نائِلٌ، یَا مَنْ بِهِ یُسْتَغاثُوَ إِلَیْهِ یُلْجَأُ، أَسْأَلُکَ بِمَعاقِدِ الْعِزِّمِنْ عَرْشِکَ، وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ کِتابِکَ، وَ بِاسْمِکَ الْأَعْظَمِ، وَجَدِّکَ الْأَعْلى، وَ کَلِماتِکَ التَّامَّاتِ الْعُلى.

اللّهُمَّ رَبَّ الرِّیاحِ وَ مَا ذَرَتْ، وَ السَّماءِ وَ مَا أَظَلَّتْ، وَ الْأَرْضِ وَ مَا أَقَلَّتْ، وَ الشَّیاطِینِ وَ مَا أَضَلَّتْ، وَ الْبِحارِ وَ مَا جَرَتْ، وَ بِحَقِّ کُلِّ حَقٍّ هُوَ عَلَیْکَ حَقٌّ؛ وَ بِحَقِّ الْمَلائِکَةِ الْمُقَرَّبِینَ وَ الرَّوْحانِیِّینَ وَ الْکَرُوبِیِّینَ وَ الْمُسَبِّحِینَ لَکَ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَایَفْتُرُونَ، وَ بِحَقِّ إِبْراهِیمَ خَلِیلِکَ، وَ بِحَقِّ کُلِّ وَ لِیٍّ یُنادِیکَ بَیْنَ الصَّفا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَسْتَجِیبُ لَهُ دُعاءَهُ، یَا مُجِیبُ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ هذِهِ الْأَسْماءِ وَ بِهذِه ِالدَّعَواتِ أَنْتَغْفِر َلَنا مَا قَدَّمْنا وَ مَا أَخَّرْنا وَ مَا أَسْرَرْنا وَ مَا أَعْلَنَّا وَ مَا أَبْدَیْنا وَ مَا أَخْفَیْنا وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا إِنَّکَ عَلَى کُلِّشَىْءٍ قَدِیرٌ بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

یَا حافِظَ کُلِّ غَرِیبٍ، یَا مُؤْنِسَ کُلِّ وَحِیدٍ، یَا قُوَّةَ کُلِّ ضَعِیفٍ، یَا ناصِرَ کُلِّ مَظْلُومٍ، یَا رازِقَ کُلِّ مَحْرُومٍ، یَا مُؤْنِسَ کُلِّ مُسْتَوْحِشٍ، یَا صاحِبَ کُلِّ مُسافِرٍ، یَا عِمادَ کُلِّ حاضِرٍ، یَا غافِرَ کُلِّ ذَنْبٍ وَ خَطِیئَةٍ، یَا غِیاثَ الْمُسْتَغِیثِینَ، یَا صَرِیخَ الْمُسْتَصْرِخِینَ، یَا کاشِفَ کَرْبِ الْمَکْرُوبِینَ.

یَا فارِجَ هَمِّ الْمَهْمُومِینَ، یَا بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ، یَا مُنْتَهى غایَةِ الطَّالِبِینَ، یَا مُجِیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّینَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ، یَا رَبّ َالْعالَمِینَ، یَا دَیَّانَیَ وْ مِا لدِّینِ، یَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِینَ، یَا أَکْرَمَ الْأَکْرَمِینَ، یَا أَسْمَعَ السَّامِعِینَ، یَا أَبْصَرَ النَّاظِرِینَ، یَا أَقْدَرَ الْقادِرِینَ، اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتِى تُغَیِّرُ النِّعَمَ، وَ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتِى تُورِثُ النَّدَمَ، وَ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتِى تُورِثُ السَّقَمَ، وَ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتِى تَهْتِکُ الْعِصَمَ، وَ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتِى تَرُدُّ الدُّعاءَ، وَ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتِى تَحْبِسُ قَطْرَ السَّماءِ وَ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتِى تُعَجِّلُ الْفَناءَ وَ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوب َالَّتِى تَجْلِبُ الشَّقاءَ.

وَ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتِى تُظْلِمُ الْهَواءَ، وَ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتِى تَکْشِفُ الْغِطاءَ وَ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتِى لَایَغْفِرُها غَیْرُکَ یَا اللّهُ، وَ احْمِلْ عَنِّى کُلَّ تَبِعَةٍ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ، وَ اجْعَلْ لِى مِنْ أَمْرِى فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ یُسْراً، وَ أَنْزِلْ یَقِینَکَ فِى صَدْرِى، وَ رَجاءَکَ فِى قَلْبِى حَتَّى لَا أَرْجُوَ غَیْرَکَ

اللّهُمَّ احْفَظْنِى وَ عافِنِى فِى مَقامِى، وَ اصْحَبْنِى فِى لَیْلِى وَ نَهارِى، وَ مِنْ بَیْنِ یَدَىَّ وَ مِنْ خَلْفِى وَ عَنْ یَمِینِى وَ عَنْ شِمالِى وَ مِنْ فَوْقِى وَ مِنْ تَحْتِى، وَ یَسِّرْ لِىَ السَّبِیلَ، وَ أَحْسِنْ لِىَ التَّیْسِیرَ، وَ لَا تَخْذُلْنِى فِى الْعَسِیرِ، وَ اهْدِنِى یَا خَیْرَ دلِیلٍ؛ وَ لَاتَکِلْنِى إِلى نَفْسِى فِى الْأُمُورِ، وَ لَقِّنِى کُلَّ سُرُورٍ، وَ اقْلِ بْنِى إِلى أَهْلِى بِالْفَلاحِ وَ النَّجاحِمَ حْبُور اًفِى الْعاجِلِ وَ الْآجِلِ، إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَىْءٍ قَدِیرٌ، وَ ارْزُقْنِى مِنْفَضْلِکَ، وَ أَوْسِعْ عَلَىَّ مِنْ طَیِّباتِ رِزْقِکَ، وَ اسْتَعْمِلْنِى فِى طاعَتِکَ، وَ أَجِرْنِى مِنْ عَذابِکَ وَ نارِکَ، وَ اقْلِبْنِى إِذا تَوَفَّیْتَنِى إِلى جَنَّتِکَ بِرَحْمَتِکَ.

اللّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُبِکَ مِنْ زَو الِنِعْمَتِکَ، وَ مِنْ تَحْوِیلِ عافِیَتِکَ، وَ مِنْ حُلُولِ نَقِمَتِکَ، وَ مِنْ نُزُولِ عَذابِکَ، وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ، وَ دَرَکِ الشَّقاءِ، وَ مِنْ سُوءِ الْقَضاءِ، وَ شَماتَةِ الْأَعْداءِ، وَ مِنْ شَرِّ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ، وَ مِنْ شَرِّ مَا فِى الْکِتابِ الْمُنْزَلِ؛ اللّهُمَّ لَاتَجْعَلْنِى مِنَ الْأَشْرارِ، وَ لَا مِنْ أَصْحابِ النَّارِ، وَ لَاتَحْرِمْنِى صُحْبَةَ الْأَخْیارِ، وَ أَحْیِنِى حَیَاةً طَیِّبَةً، وَ تَوَفَّنِى وَفاةً طَیِّبَةً تُلْحِقُنِى بِالْأَبْرارِ، وَ ارْزُقْنِى مُرافَقَةَ الْأَنْبِیاءِ فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ.

اللّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ بَلائِکَ وَ صُنْعِکَ، وَ لَکَ الْحَمْدُ عَلَى الْإِسْلام ِوَ اتِّباعِ السُّنَّةِ، یَا رَبِّکَما هَدَیْتَهُمْ لِدِینِکَ وَ عَلَّمْتَهُمْ کِتابَ کَفَا هْدِنا وَ عَلِّمْنا وَ لَکَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ بَلائِکَ وَ صُنْعِک َعِنْدِى خاصَّةً کَما خَلَقْتَنِى فَأَحْسَنْتَ خَلْقِى وَ عَلَّمْتَنِى فَأَحْسَنْتَ تَعْلِیمِى وَ هَدَیْتَنِى فَأَحْسَنْتَ هِدایَتِى، فَلَکَ الْحَمْدُ عَلَى إِنْعامِ کَعَلَىّ َقَدِیماً وَ حَدِیثاً، فَکَمْ مِنْ کَرْبٍ یَا سَیِّدِى قَدْ فَرَّجْتَهُ؟ وَ کَمْ مِنْ غَمٍّ یَا سَیِّدِى قَدْ نَفَّسْتَهُ؟ وَ کَمْ مِنْ هَمٍّ یَا سَیِّدِى قَدْ کَشَفْتَهُ؟ وَ کَمْ مِنْ بَلاءٍ یَا سَیِّدِى قَدْ صَرَفْتَهُ؟ وَ کَمْ مِنْ عَیْبٍ یَا سَیِّدِى قَدْ سَتَرْتَهُ؛ فَلَکَ الْحَمْدُ عَلَى کُلِّ حالٍفى کُلّ ِمَثْوىً وَ زَمَانٍ وَ مُنْقَلَبٍ وَ مَُقامٍ وَ عَلَى هذِهِ الْحال ِوَ کُلّ ِحالٍ.

اللّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنْ أَفْضَلِ عِبادِکَ نَصِیباً فِى هذَا الْیَوْمِ مِنْ خَیْرٍ تَقْسِمُهُ، أَوْ ضُرٍّ تَکْشِفُهُ، أَوْ سُوءٍ تَصْرِفُهُ، أَو ْبَلاءٍ تَدْفَعُهُ، أَوْ خَیْرٍ تَسُوقُهُ، أَوْ رَحْمَةٍ تَنْشُرُها، أَوْ عافِیَةٍ تُلْبِسُها، فَإِنَّکَ عَلَى کُلِّشَىْءٍ قَدِیرٌ، وَ بِیَدِکَ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَنْتَ الْواحِدُ الْکَرِیمُ الْمُعْطِى الَّذِى لَا یُرَدُّ سائِلُهُ، وَ لَایُخَیَّب ُآمِلُهُ، وَ لَایَنْقُصُ نائِلُهُ، وَ لَایَنْفَدُ مَا عِنْدَهُ بَلْ یَزْدادُ کَثْرَةً وَ طِیباً وَ عَطاءً وَجُوداً، وَ ارْزُقْنِى مِنْ خَزائِنِکَ الَّتِى لَاتَفْنى، وَ مِنْ رَحْمَتِکَ الْواسِعَةِ، إِنَّ عَطاءَکَ لَمْ یَکُنْ مَحْظُوراً، وَ أَنْتَ عَلَى کُلّ ِشَىْء ٍقَدِیرٌ، بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

۲- هزار مرتبه تسبیحات عشر را بگویید.

۳- دعاء اللّهُمَّ مَنْ تَعَبَّاَ وَ تَهَیَّاَ را بخوانید.

۴- زیارت امام حسین را بخوانید.

اعمال روز عرفه به شرح ذیل است:

۱- مستحب است که قبل از غروب آفتاب غسل کنید.

۲- خواندن زیارت امام حسین (ع) که از هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد بالاتر است.

۳- پس از نماز عصر، پیش از آنکه مشغول خواندن دعا‌های عرفه شوید، دو رکعت نماز بخوانید. مرحوم شیخ کفعمی کیفیت نماز را این‌گونه آورده است: پس از آن‌که نماز ظهر و عصر را با رکوع و سجود، بجا آوردید، دو رکعت نماز بخوانید، در رکعت اوّل بعد از سوره حمد سوره «توحید» (قل هو اللّه احد) و در رکعت دوم پس از سوره حمد سوره «کافرون» (قُل یا اَیهَا الْکافِرُون) را بخوانید. بعد از آن نیز چهار رکعت نماز بخوانید (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعت بعد از سوره حمد ۵۰ مرتبه سوره توحید را بخوانید.

۴- تسبیحات زیر را که از حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده است، بخوانید:

سُبْحانَ الَّذِى فِى السَّماءِ عَرْشُهُ! سُبْحانَ الَّذِى فِى الْأَرْضِ حُکْمُهُ! سُبْحانَ الَّذِى فِى الْقُبُورِ قَضاؤُهُ! سُبْحانَ الَّذِى فِى الْبَحْرِ سَبِیلُهُ! سُبْحانَ الَّذِى فِى النَّارِ سُلْطانُهُ! سُبْحانَ الَّذِى فِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ! سُبْحانَ الَّذِى فِى الْقِیامَةِ عَدْلُهُ! سُبْحانَ الَّذِى رَفَعَ السَّماءَ! سُبْحانَ الَّذِى بَسَطَ الْأَرْضَ! سُبْحانَ الَّذِى لَامَلْجَأَ وَلَا مَنْجا مِنْهُ إِلّا إِلَیْهِ.

۵- سپس «صد مرتبه» بگویید: سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ وَ اللّهُ أَکْبَرُ.

۶- صد مرتبه سوره توحید و آیة الکرسی را بخوانید؛ سپس ۱۰۰ مرتبه صلوات بفرستید و دعای ذیل را ده مرتبه بخوانید:

لااِلهَ اِلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیی وَ یُمیتُ

وَیُمیتُ وَیُحْیی وَهُوَ حَیُّ لا یَموُتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلی کُلِّشَیْءٍ قدیرٌ

۷- ده مرتبه بگویید: اَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذی لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَ اَتوُبُ اِلَیْهِ

ده مرتبه بگویید: یا اَللّهُ، یا رَحْمنُ، یا رَحیمُ، یا بَدیعَ السَّمواتِ وَالاْرْضِ یا ذَاالْجَلالِ وَالْاِکْرامِ، یا حَیُّ یا قَیُّومُ، یا حَنّانُ یا مَنّانُ، یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ

آنگاه بگویید:

اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُکَ یَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَىَّ مِنْ حَبْل ِالْوَرِیدِ، یَا مَنْ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ یَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلى وَ بِالْأُفُقِ الْمُبِینِ، یَا مَنْ هُوَ الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى، یَا مَنْ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ، أَسْأَلُکَ أَنْتُ صَلِّىَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

حاجت خود را از خدا بخواهید و صلوات زیر را بفرستید:

اللّهُمَّ یَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطى، وَ یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ، وَ یَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِى الْأَوَّلِینَ، وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِى الْآخِرِینَ، وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد ٍوَ آلِهِ فِى الْمَلَا َالْأَعْلى، وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد ٍوَ آلِهِ فِى الْمُرْسَلِینَ. اللّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّد اًوَ آلَهُ الْوَسِیلَةَ وَ الْفَضِیلَةَ وَ الشَّرَ فَوَ الرِّفْعَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْکَبِیرَةَ. اللّهُمَّ إِنِّى آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ أَرَهُ فَلا تَحْرِمْنِى فِى الْقِیامَةِ رُؤْیَتَهُ، وَ ارْزُقْنِى صُحْبَتَهُ، وَ تَوَفَّنِى عَلَى مِلَّتِهِ، وَ اسْقِنِى مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِیّاً سائِغاً هَنِیئاً لَا أَظْمَ أُبَعْدَهُ أَبَداً، إِنَّکَ عَلَى کُلّ ِشَىْءٍ قَدِیرٌ. اللّهُمَّ إِنِّى آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ أَرَهُ فَعَرِّفْنِى فِىالْجِنانِ وَجْهَهُ. اللّهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّداً صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنِّى تَحِیَّةً کَثِیرَةً وَ سَلاماً.

۸- دعای ام داود را بخوانید.

۹- درآخر روز عرفه این دعا را بخوانید:

یا رَبِّ اِنَّ ذُنُوبى لا تَضُرُّکَ وَ اِنَّ مَغْفِرَتَکَ لى لا تَنْقُصُکَ فَاَعْطِنى ما لا یَنْقُصُکَ، وَ اغْفِرْ لِى مَا لَایَضُرُّکَ

اللّهُمَّ لَاتَحْرِمْنِى خَیْرَ مَا عِنْدَکَ لِشَرِّ مَا عِنْدِى، فَإِنْ أَنْ تَلَمْ تَرْحَمْنِى بِتَعَبِى وَ نَصَبِى فَلا تَحْرِمْنِى أَجْرَ الْمُصابِ عَلَى مُصِیبَتِهِ.