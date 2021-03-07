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السعودية | البعثة الامريكية تحذر رعاياها عقب شن القوات اليمنية هجمات جديدة في العمق السعودي

دعت البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالسعودية رعاياها لأخذ إجراءات احترازية "بعد تقارير عن هجمات بالظهران والدمام والخبر"، وفق بيان رسمي نشر على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.
کد خبر: ۱۰۳۹۳۸۷
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۰ 07 March 2021

ويأتي التحذير الأمريكي بعد دقائق على إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع شن عملية عسكرية واسعة للقوات اليمنية في العمق السعودي.

واوضح العميد سريع في ‏بيان مساء اليوم الاحد، أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية هجومية واسعة بـ14 عشرة طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام ومواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان.

وفيما يلي نص البيان الأمريكي:

"السفارة الأمريكية في الرياض

تنبيه أمني: تقارير عن هجمات صاروخية في منطقة الدمام (7 مارس 2021)

الموقع: الظهران ، الدمام ، الخبر ، المنطقة الشرقية ، المملكة العربية السعودية

الحدث: هناك تقارير عن هجمات صاروخية وانفجارات محتملة هذا المساء ، 7 مارس ، في منطقة ثلاث مدن في الظهران والدمام والخبر في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. تحث القنصلية العامة بالظهران المواطنين الأمريكيين على مراجعة الاحتياطات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع هجوم والبقاء في حالة تأهب في حالة وقوع هجمات إضافية في المستقبل.

ويشير التقرير الاستشاري إلى أن "الجهات الإقليمية المعادية للسعودية نفذت هجمات مدمرة وأحيانًا مميتة ضد مجموعة متنوعة من الأهداف".

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أمن السعودیة القوات الیمنیة
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