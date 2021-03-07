العراق | كنائس دمرها داعش.. بابا الفاتيكان يحط اليوم في الموصل ويرفع الصليب مجددا في حوش البيعة

ويحط رأس الكنيسة الكاثوليكية في نينوى التي سيزور فيها "حوش البيعة" وبلدة "قرقوش" بعد أن زار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في آخر يوم لزيارته التاريخية إلى العراق.



وبعد لقاء تاريخي غير مسبوق بالمرجع الديني الأعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني، ستكون زيارته إلى الموصل هي الأبرز، خاصة كلمته في "حوش البيعة".



و"حوش البيعة" هي ساحة كبيرة تضم أربع كنائس في منطقة الموصل القديمة التي شهدت معارك ضارية بين قوات الجيش والحشد الشعبي العراقية وتنظيم "داعش" الإرهابي عام 2017، حيث دمر التنظيم تلك الكنائس وحولها إلى أطلال.



وسيزيل البابا الستار عن صليب كبير، حيث لم يرفع الصليب على "الحوش" منذ أن دمر تنظيم "داعش" هذه الكنائس، كما سيقيم صلاة على أرواح ضحايا الإرهاب.