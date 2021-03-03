مصر | شكري: عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بخروج القوات التركية من الأراضي السورية، واصفا تواجدها بـ"الاحتلال التركي".

واعتبر خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب أن ما وصفه استيعاب المعارضة الوطنية السورية من شأنه تخفيف حدة النزاع لكي تخرج سوريا من الحرب المستمرة لبر الأمان.

وقال شكري إن الحل السياسي ينبغي أن يسير قدما بخروج جميع القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية، وفي مقدمتها الاحتلال التركي والعمل الدؤوب من أجل دحض التنظيمات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية المصري إن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي، مضيفا "يفترض أن تظهر سوريا بشكل جدي إرادة للحل السلمي"، حسب تعبيره.

وأوضح شكري رفض بلاده لجميع التدخلات التركية في المنطقة، واستمرار تواجد قوات تركية على أراض عربية.