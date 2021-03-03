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أمريكا | البيت الأبيض: لا زلنا نقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير في العراق

قال البيت الأبيض مساء يوم الأربعاء إنه لا يزال يقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير في العراق.
کد خبر: ۱۰۳۸۴۵۶
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۰ 03 March 2021

وشدد البيت الأبيض في بيان على أنه سيتحرك مجددا إذا خلص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء، إن متعاقدا مدنيا أمريكيا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتماء من صواريخ أطلقت على قاعدة في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان "لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار".

وأضاف كيربي أنه تم استخدام الأنظمة الدفاعية الخاصة بقاعدة عين الأسد الجوية وإن وزير الدفاع لويد أوستن يتابع الموقف عن كثب.

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سیاسة البیت الأبیض العراق الهجوم الصاروخی
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