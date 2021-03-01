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العراق | الحشد الشعبي حول الاستهداف الامريكي الاخير: قواتنا كانت ضمن خط الدفاع العراقي وهذا الاعتداء ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة

أصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانًا بشأن الاعتداء الأميركي الأخير على العراق قالت فيه "تعرضت قبل أيام قواتنا لاعتداء اثم من قبل القوات الامريكية اسفر عن استشهاد احد مقاتلينا ولخطورة هذا الموضوع وانعكاسه على سيادة وامن واستقرار بلدنا الحبيب العراق".
کد خبر: ۱۰۳۷۷۳۷
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۳ 01 March 2021

وأضاف البيان "انتظرت هيئة الحشد الشعبي مدة من الزمن حتى اكتمال الرواية الكاملة حول هذا الاعتداء والتحقق من ان مقاتلينا لم يكن متواجدين في عمق الاراضي السورية عكس ما قالته رواية القوات الامريكية المعتدية وان ابطالنا كانوا ضمن الشريط الحدودي بين البلدين لحماية الارض العراقية من الإرهاب".

وتابع "وبعد هذا التاكد نعلن رسميا ان قواتنا كانت ضمن خط الدفاع العراقي وان هذا الاعتداء ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة لابد من الوقوف دون حصولها ، وعلى الجهات المختصة والمعنية القيام بواجبها اتجاه ابناء الحشد الذين ضحوا وما يزالوا في سبيل امن العراق".

وختم الحشد بيانه قائلاً "الرفعة والعز لشهيدنا الابي ولجميع شهداء العراق الذين واجهوا الإرهاب ببسالة وشجاعة". 

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أمن العراق الحشد الشعبی
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