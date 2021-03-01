العراق | الحشد الشعبي حول الاستهداف الامريكي الاخير: قواتنا كانت ضمن خط الدفاع العراقي وهذا الاعتداء ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة

وأضاف البيان "انتظرت هيئة الحشد الشعبي مدة من الزمن حتى اكتمال الرواية الكاملة حول هذا الاعتداء والتحقق من ان مقاتلينا لم يكن متواجدين في عمق الاراضي السورية عكس ما قالته رواية القوات الامريكية المعتدية وان ابطالنا كانوا ضمن الشريط الحدودي بين البلدين لحماية الارض العراقية من الإرهاب".
وتابع "وبعد هذا التاكد نعلن رسميا ان قواتنا كانت ضمن خط الدفاع العراقي وان هذا الاعتداء ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة لابد من الوقوف دون حصولها ، وعلى الجهات المختصة والمعنية القيام بواجبها اتجاه ابناء الحشد الذين ضحوا وما يزالوا في سبيل امن العراق".
وختم الحشد بيانه قائلاً "الرفعة والعز لشهيدنا الابي ولجميع شهداء العراق الذين واجهوا الإرهاب ببسالة وشجاعة".
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