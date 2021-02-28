ايران | الصحة تعلن تسجيل 8010 إصابات جديدة و 93 حالة وفاة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، سیما سادات لاري عن تسجيل 8010 إصابات جديدة و 93 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي اكثر من مليون و393 ألف شخص لحد الآن.

وقالت سادات لاري في تصريح اليوم الاحد، انه منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 8010 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و 631 ألفا و169 إصابة مؤكدة.

وأوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 494 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتةً الى تعافي مليون و393 ألفا و125 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأضافت ان 3732 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وأشارت الى تسجيل 93 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 6073 حالة وفاة.