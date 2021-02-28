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فلسطين المحتلة | كوخافي: إيران قد تكون مسؤولة عن استهداف السفينة الإسرائيلية في خليج عمان

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يلمّح الى أن إيران قد تكون مسؤولة عن الانفجار الذي تعرّضت له سفينة إسرائيلية في خليج عُمان.
کد خبر: ۱۰۳۷۶۹۷
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰ 28 February 2021

قال رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن كيان الاحتلال يواجه تهديدات بشكل دائم.

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وفي كلمة له خلال حفل منح وسام تقدير لوحدة 8200 الاستخبارية، اليوم الاحد، أعلن كوخافي​، أنه "في نهاية الاسبوع المنصرم تلقينا تذكيرًا ان ​إيران​ لا تشكل تهديدًا نوويًا فحسب بل تنشر ​الإرهاب​ وتستخدم الإرهاب ضد أهداف مدنية".

وجاء كلام كوخافي تعليقاً على تعرض سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية لانفجار في خليج عُمان، يوم الخميس الماضي، وما أعقبه من توجيه اتهامات لإيران بتدبيره.

وأضاف أن جميع الجبهات نشطة وجميعها بحاجة إلى استخبارات ضد صاروخ أو عملية تسلل أو عملية في مجال السايبر ضد سفينة أو ضد تهديد على طائرة، مشيرا إلى أن الاستخبارات حاضرة في كل هذه الجبهات.

وتابع قائلاً: "أعود وأؤكد أن جيش الدفاع يعمل وسيعمل ضد التهديدات في الدائرتين القريبة والبعيدة وسيعمل ذلك بفضل الاستخبارات النوعية التي تقدمها هيئة الاستخبارات".

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