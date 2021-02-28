العراق | لجنة عراقية رسمية تستطلع موقع الغارة الأميركية عند الحدود مع سوريا

بعيد الضربة الأميركية شرق سوريا، والتحذير الذي وجهه الرئيس الأميركي لقواته في العراق من زيادة مستوى خطر هذه الغارات، لجنة عراقية رسمية تستطلع موقع الغارة عند الحدود السورية العراقية.

لجنة عراقية رسمية إلى موقع الغارة الأميركية عند الحدود العراقية السورية للاطلاع.

وكانت الولايات المتحدة حذّرت قواتها في العراق من "زيادة مستوى الخطر" بعد هذه الغارات.

وقالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) امس الجمعة، ان "قوات أمريكية هاجمت مباني مدنية تابعة لقوات محسوبة على إيران، كرد على إطلاق الصواريخ تجاه السفارة الأمريكية بالعراق في الأسابيع الأخيرة."

وأفاد مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن الضربة الجوية وافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن.