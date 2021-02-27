واکسن اهدایی چین کی به ایران می‌رسد؟

۵ پرسش رایج پس از تزریق واکسن کرونا

اولین آمار رسمی از کشته‌های حوادث سراوان

بازدید 77

الأردن | الصحة: تسجيل 2584 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت السلطات الاردنية، اليوم السبت، تسجيل 2584 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اخر 24 ساعة.
کد خبر: ۱۰۳۷۴۷۳
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۷ 27 February 2021

الأردن | الصحة: تسجيل 2584 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية ووزارة الصحة السبت، تسجيل 25 وفاة بين المصابين بكورونا، و2584 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 386496 حالة.

کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

وأشارتا في موجزهما اليومي، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4675 وفاة.

وأكدتا، مغادرة 44 حالة جديدة من المستشفيات المعتمدة عقب شفائها، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 2447 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 346287 حالة.

وأجرت المختبرات الأردنية 26452 فحصًا مخبريًا، ليصبح الإجمالي 4566735 فحصًا.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
صحة کورونا الأردن
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پروتکل الحاقی نمازهای ماه رجب پهپاد کمان 22 ایام البیض آزادراه غدیر حادثه سراوان
آخرین اخبار

جزئیات مهم از کشتی منفجرشده اسرائیلی در دریای عمان!

دو قتل در آخر هفته پایتخت

انفجار پسر 13 ساله از ترس پدر

عامل عملیات انتحاری در پایتخت دستگیر شد

کشف جسد مرد 50 ساله اصفهانی در کوه صفه اصفهان

تأیید حکم قصاص قاتلی که منکر قتل عمد است

دو قتل در آخر هفته پایتخت

امريكا | ماکينزي يكشف خفايا عن هجوم إيران على عين الأسد .. الصواريخ أصابت هدفها بدقة

آهنگ «قاچاق» درون تانکر گاز نواخته شد!

افزایش قربانیان مرگ خاموش در استان تهران

جریمه‌های کرونایی؛ نفع سرشار دولت، زیان بزرگ مردم و بی اهمیت برای شهرداری!

بعد از تزریق واکسن روسی کرونا چه علائمی به سراغ شما می‌آید؟

کیومرث هاشمی و سودای ریاست بر فوتبالی که ارزش سفر نداشت!

سوريا | دمشق تطالب مجلس الأمن مجدداً بالتحرك الفوري لوقف واشنطن عن الاستمرار في عدوانها وجرائمها على أراضيها

العراق | فصائل المقاومة: جريمة استهداف نقاط الحشد ستطيح بكل التفاهمات وهذه الجرائم النكراء لن تمر دون رد رادع

بایدن سه فرمان اجرایی ترامپ را لغو کرد
بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت
تصویر «دستبوسی حدادعادل» متعلق به کیست؟
سرنوشت جوانی که در بورس تهران پول پارو می‌کرد
پیام صریح حسن روحانی به بایدن
قالیباف: قفل تحریم‌ها شکسته خواهد شد
بازگشت دختر دماوندی به آغوش خانواده پس از ۱۰ سال
اسرائیل: اقدام ایران نباید بدون پاسخ بماند
پوشش جالب سفیر جدید غنا در دیدار روحانی
تصاویر نادر از بدترین بلایای طبیعی تاریخ / حسن نصرالله از کجا ظهور کرد؟ / سفر آخرین شاه قاجار به انگلیس / قدیمی‌ترین تصاویر از تخت جمشید / روزی که به گاندی شلیک شد
صدور ۷۰ هزار کارت اعتباری سهام عدالت
هشدار هواشناسی: این نقاط بارانی می‌شوند
چرا ایرلاین داخلی مانع سوارشدن حریرچی به هواپیما شد
رضایی: نفوذی‌ها اطلاعات «حاج قاسم» و «فخری‌زاده» را به موساد دادند/کنایه یک نماینده مجلس به احمدی‌نژاد: از دستبوسی امام تا پابوسی آمریکا
نامه سیدمحمد خاتمی به رهبر انقلاب تایید شد

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۵ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت  (۱۱۲ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

قالیباف: قفل تحریم‌ها شکسته خواهد شد  (۸۷ نظر)

علم‌الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند/علی اکبر صالحی: شرایط مذاکره را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند  (۸۶ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۲ نظر)

فیلم حمله لباس شخصی به تمرین صخره‌نوردان اصفهان  (۷۵ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

اطلاعیه مهم تامین اجتماعی برای بازنشستگان  (۶۵ نظر)

پوشش جالب سفیر جدید غنا در دیدار روحانی  (۶۴ نظر)

tabnak.ir/004LtR
tabnak.ir/004LtR