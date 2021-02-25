لبنان | تسرب نفطي مصدره كيان الاحتلال الإسرائيلي يلوث شاطئ صور مسببًا كارثة بيئية ضخمة

أدى تسرب مادة القطران النفطية من أحدى البواخر عند شواطئ فلسطين المحتلة إلى حدوث أضرار كبيرة عند شاطئ لبنان الجنوبي الممتد من صور إلى رأس الناقورة.

وتفقد رئيس وحدة ادارة المخاطر والكوارث في مجلس الوزراء زاهي شاهين ممثلاً رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب محمية شاطئِ صور الطبيعيةَ واطلع من رئيس البلدية ورئيسِ المحمية حسن دبوق على الاضرار الحاصلة نتيجة وصولِ كميات كبيرة من مادة "القطران" النفطية التي تسربت من احدى البواخر عند شواطئ فلسطين المحتلة.

وجرى البحث في تشكيل فريق عمل بالتعاون مع بلدية صور والجمعيات البيئية لإزالة التلوث الناتجِ عن البقع النفطية ورفع الأضرار عن شاطئ محمية صور الطبيعية فيما جرى اخذ عينات من المادة الموجودة بكميات كبيرة على الشاطئ.