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اليمن | محمد عبدالسلام: العدو استخدم مأرب للاعتداء على صنعاء والجوف والبيضاء ومواجهة هذا العدوان قضية أساسية ستستمر

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض، محمد عبد السلام أن "العدوان حصل بتحالف خارجي ولم يكتف بالقصف والحصار بل احتل مناطق وجعلها منطلقا للعمليات العسكرية كمحافظة مأرب".
کد خبر: ۱۰۳۶۸۰۰
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۱ 24 February 2021

وقال عبد السلام في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين، ان "على شعبنا أن يواجه الاحتلال المتواجد لمهام حربية وعسكرية خاصة في مناطق التدريب والتأهيل والعمليات العسكرية مثل محافظة مارب".

وأضاف أن "العدو استخدم مأرب للاعتداء على صنعاء والجوف والبيضاء، وجعلها منطلقا لعملياته العسكرية، ومواجهة هذا العدوان قضية أساسية ستستمر"، مشيراً إلى أن ما يحصل في مارب ليس وليد اللحظة، وهي جبهة مشتعلة منذ بداية العدوان".

وأوضح عبد السلام أن "معركة مارب هي رد على التصعيد، واعتدنا من المجتمع الدولي الصمت عندما يُسحق شعبنا في حين أننا من ينادي بإيقاف العدوان والحصار"، قائلاً، "نحن في موقف الرد على التصعيد، أما الحديث الدولي الذي يصور معركة مارب على أنها اعتداء، فهو يعني مطالبتنا بعدم الدفاع عن النفس وترك مراكز تجنيد التكفيريين تعمل بحريتها".

ولفت إلى أنه "لا يوجد تحرك حقيقي لإيقاف الحرب وروفع الحصار، ومارب منطقة عسكرية أساسية لقوى العدوان منذ بداية الحرب، وما يحصل اليوم هو الموقف الصحيح لصد القوات الأجنبية".

وفي السياق، تابع عبد السلام قائلاً، " إن الخيار العسكري فرض علينا، ولطالما طالبنا بالخيارات السلمية، ونحن فوجئنا بإعلان هذه الحرب من واشنطن".

وأشار إلى أن "قوى العدوان لا تتقبل الخيارات السلمية، وحتى الأمم المتحدة لا تجرؤ على إدانة الحصار، ونحن لا يمكن أن نسكت على العدوان، والخيارات السلمية الحقيقية هي إيقاف العدوان لا إطالة أمدها، والطرف الآخر يريد إبقاء الحرب لا إنهاءها".

وأكد أنه "لا يحق التحدث بالإنسانية لمن استهدف مخيمات النازحين والأسواق والأعراس والمساجد والأطفال والموانئ والمستشفيات ويحاصر 30 مليون إنسان ويدعم العدوان سياسيا وعسكريا".

وأضاف، "شعبنا بأكمله محاصر وتُمنع عنه السفن النفطية ويمنع عودة الجرحى والمرضى يموتون بسبب إغلاق المطار، ولم نسمع أي إدانة من المتشدقين بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن "الموقف الأمريكي لم يتجاوز حدود الكلام، وحتى الآن لم نلحظ أي تقدم فعلي، والخطاب الأمريكي لا يزال متغيرا حتى الآن".

وقال إن "الحصار مفروض بالإمكانيات الأمريكية، ولا يمكن أن نغتر بأي كلام براق لا حقيقة له"، مؤكداً أن "الحرب على بلدنا يجب أن تتوقف بالذهاب إلى التنفيذ على أرض الواقع لا بالكلام فقط، وقوى العدوان فشلت سياسيا وعسكريا وسقطت إنسانيا".

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سیاسة علاقات خارجیة محمد عبد السلام
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