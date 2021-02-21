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إستشهاد 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين بإنفجار دراجة مفخخة في البصيرة بريف دير الزور الشرقي

استشهد 3 مدنيين وأصيب 10 آخرون بجروح جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي والتي ينتشر فيها مسلحو "قسد" المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.
کد خبر: ۱۰۳۵۹۰۸
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۶ 21 February 2021
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وذكرت مصادر سورية أن "دراجة نارية مفخخة انفجرت وسط سوق شعبية داخل مدينة البصيرة ظهر أمس السبت  في وقت تشهد فيه السوق حركة نشطة ما تسبب باستشهاد 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح بعضهم في حالة حرجة إضافة إلى احتراق عدد من المحال ووقوع أضرار في ممتلكات الأهالي".

وتشهد المناطق التي ينتشر فيها مسلحو "قسد" حالات الفوضى والانفلات الأمني إضافة لاحتجاجات متكررة للأهالي ضدهم وضد ممارساتها القمعية بحق الأهالي واعتداءاتها المستمرة على ممتلكاتهم وسرقة محاصيلهم الزراعية.

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أمن انفجار سوریا
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