مقتل أستاذ من جامعة كابول في انفجار قنبلة

قتل أستاذ في جامعة كابول بانفجار قنبلة استهدف سيارته، امس الخميس، في أول هجوم منذ أيام بعد سلسلة هجمات وقعت في الأسابيع الماضية، وفق ما اعلن مسؤولون في شرطة أفغانستان.

قال مسؤولون في شرطة أفغانستان إن أستاذا في جامعة كابول قتل في انفجار قنبلة استهدف سيارته، امس الخميس، في أول هجوم منذ أيام بعد سلسلة هجمات وقعت في الأسابيع الماضية.

واوضح المتحدث باسم الشرطة، فردوس فرامرز إن مباشر مسلم يار، أستاذ الشريعة قتل في كابول برفقة شخص آخر، ولم تتضح هوية القتيل الآخر بعد، لكن تقارير إعلام ذكرت أنه أستاذ أيضا.

وشهدت كابول في الأسابيع الماضية سلسلة هجمات باستخدام قنابل لاصقة صغيرة توضع أسفل السيارات، واغتيالات موجهة ضد أفراد أمن وقضاة ومسؤولين حكوميين وناشطين بالمجتمع المدني وصحفيين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولين حكوميين يلقون باللوم على "طالبان"، ويقولون إن مسلحيها يستخدمون هذه الأساليب لبث الخوف وتجنب سقوط الكثير من الضحايا المدنيين في الوقت نفسه.