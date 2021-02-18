الحوثي يشيد ببسالة الجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال: الشعب يعول كثيرا على الأبطال

أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء محمد الحوثي بـ "الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات القتال، وبصمود الشعب اليمني خلال السنوات الست الماضية من العدوان".

وأكد الحوثي في تصريح لوكالة يونيوز للاخبار على هامش العرس الجماعي للأسرى المحررون من سجون التحالف السعودي، أن "الشعب اليمني يعول كثيرا على الأبطال المقاتلين في الجبهات،" مشيدا "بثباتهم واستبسالهم في جبهات القتال حيث شهد لهم العدو قبل الصديق".

واعتبر أن "هذا الثبات دليل على وعي الشعب اليمني الرافض للاحتلال والذي يعحز اللسان عن وصف مواقفهم البطولية"، لافتا الى أن "هذه البطولة لا مثيل لها وقد واجه الأبطال بكل بسالة ترسانة الأعداء".

وقال الحوثي في رسالته للجيش واللجان الشعبية: أرجو من الله أن يحفظ أبطال الجيش واللجان الشعبية وأن يجعلهم من المنتصرين وأن يرفع الله راياتهم عاليا.

واشار الى أن "المقاتلين من الجيش واللجان الشعبية سيعودون من الجبهات لبناء الوطن باصرار وعزيمة كبيرة".