أمين سر اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي يستقبل وفدا أكاديميا ايرانيا

أمين سر اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي يستقبل وفدا من اساتذة العلوم السياسية وأكادميين في الجامعات الايرانية

استقبل أمين سر اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور هيثم سطايحي وفدا من اساتذة العلوم السياسية وأكادميين في الجامعات الايرانية.

وخلال اللقاء اكد الجانبان على اهمية التبادل الاكاديمي بين الجامعات السورية والايرانية وأهمية توظيف الثقافة والادب في خدمة العلاقات المميزة بين البلدين وبما يخدم قضاياهما العادلة.

ونوه الجانبان بأهمية الدبلوماسية الشعبية في نقل الصورة الحقيقية للرأي العام عن الاوضاع في البلدين.

كما أكد الجانبان على أهمية هذه الزيارة لتعزيز التعاون الاكاديمي والعلمي بين البلدين.