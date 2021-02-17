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تساقط الثلوج في القدس المحتلة وباحات المسجد الاقصى

تساقطت الثلوج في مدينة القدس المحتلة وفي ساحات المسجد الاقصى لا سيما على قبة الصخرة التي اكتست بالثوب الأبيض.
کد خبر: ۱۰۳۵۱۷۶
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۶ 17 February 2021

تساقط الثلوج في القدس المحتلة وباحات المسجد الاقصى

وتشهد الاراضي الفلسطينية منخفضا جويا قويا، وتتأثر الاربعاء بمنخفض جوي عميق للغاية مصحوبا بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ورياح قوية وعاصفة أحياناً، ويطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة للغاية في كافة المناطق، وباردة جداً في الجبال.

وقد هطلت الأمطار بغزارة في مناطق واسعة من شمال ووسط فلسطين المحتلة، مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية أحيانا، وتوقعت الارصاد الجوية أن تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية في فلسطين.

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