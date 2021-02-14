المكتب التنفيذي بعمران يدعو لتضافر الجهود للتحشيد نحو جبهات القتال

وفي اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، أكد المحافظ أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لرفد الجبهات، وأشاد بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من ملاحم خصوصا في جبهة مأرب.

ودعا المغرر بهم إلى الاستفادة من الفرص المتاحة بالعودة إلى صف الوطن بعد أن تكشفت حقائق قوى التحالف، مؤكدا الاستعداد لتسهيل إجراءات عودتهم وتقديم الرعاية لهم والاهتمام بأوضاعهم.

وحث المحافظ الشخصيات الاجتماعية والقيادات على التواصل مع أسر المغرر بهم والتنسيق لتسهيل عودتهم إلى أهاليهم وأسرهم.